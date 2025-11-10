Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți, nu are atestat de practică. Cum explică situația

Antena Căutare
Doctorul Cristian Andrei, poate unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, nu este, de fapt, psihoterapeut cu acte în regulă.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 11:35 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:33
O investigație a scos la iveală faptul că doctorul Cristian Andrei nu are atestat pentru a practica psihoterapie cu pacienți. | Facebook

Recent, o investigație jurnalistică a celor de la PressOne a scos la iveală faptul că doctorul Cristian Andrei nu are atestat pentru a practica psihoterapie cu pacienți. De asemenea, acesta a fost acuzat de hărțuire sexuală de mai multe paciente care i-au trecut pragul cabinetului din București de-a lungul anilor.

În spațiul public, celebrul psihoterapeut este una dintre cele mai contestate prezențe. De-a lungul anilor, doctorul Cristian Andrei a fost invitat la numeroase televiziuni, emisiuni radio și podcast-uri, fiind prezent și pe rețelele de socializare, acolo unde are o bază largă de urmăritori.

Citește și: Interviu cu Florentina Negrescu, consilier psihologic și psihoterapeut: În această periodă părinții trebuie să le asigure copiilor sentimentul de siguranță

Jurnaliștii PressOne au dezvoltat o investigație despre unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, iar faptele pe care le-au scos la iveală întrec imaginarul. Investigația demonstrează că doctorul Cristian Andrei a practicat dintotdeauna psihoterapie fără să aibă un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor.

Doctorul Cristian Andrei este medic psihiatru în neuropsihiatrie infantilă din 1993, iar la acea vreme psihoterapia nu era încă reglementată în țara noastră și, prin urmare, nu exista încă nicio autoritate care să monitorizeze bunele practici.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, în 2004, s-a înființat Colegiul Psihologilor din România, iar legislația a fost modificată. Astfel, psihoterapia a devenit o specializare separată care face acum parte exclusiv din Colegiul Psihologilor. Pentru a practica psihoterapia, persoana în cauză, care fie a absolvit Facultatea de Medicină, fie altă ramură din domeniile socio-umaniste, trebuie mai întâi să își completeze studiile cu școli de formare.

Aceste școli de formare în psihoterapie durează 2-3 ani și este apoi nevoie de 2 ani de supervizare. Doctorul Cristian Andrei nu îndeplinește nici una dintre aceste condiții, potrivit jurnalistei Luiza Popovici de la PressOne.

Citește și: Ce este micro-înșelatul și cum ne afectează relația de cuplu. Explicațiile unui psihoterapeut

Atunci când a fost confruntat și întrebat despre atestatul său în psihoterapie, doctorul Cristian Andrei a recunoscut că nu are atestat de liberă practică și că nici nu vrea să obțină unul.

Pe lângă toate aceste informații legate de practica sa ilegală ca psihoterapeut, au ieșit la iveală și mai multe detalii legate de relațiile doctorului Cristian Andrei cu clientele sale. Multe dintre ele l-au acuzat de agresiune sexuală.

O pacientă de-a celebrului doctor a povestit pentru PressOne că a avut prima ședință cu acesta în 2019 când se confrunta cu atacuri de panică. Ea a mărturisit că a făcut-o să se simte inconfortabil faptul că doctorul i-a pus foarte multe întrebări intime. Timp de 6 luni, pacienta ar fi avut 11 ședințe de terapie cu doctorul Cristian Andrei, iar la jumătatea procesului terapeutic acesta ar fi sărutat-o în cabinetul său.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, povestește femeia.

Citește și: Cea mai mare nemulțumire a copiilor față de părinți. O mărturisesc doar la terapie

