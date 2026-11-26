Cinci persoane au fost surprinse ieșind din canalizarea din Manhattan, iar poliția din New York încearcă să afle cine sunt misterioșii „oameni-cârtiță” și ce căutau în subteran.

Un incident neobișnuit a atras atenția autorităților din New York, după ce cinci persoane au fost surprinse ieșind dintr-un sistem de canalizare din Manhattan. Apariția lor reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de incidente similare, care au stârnit curiozitatea polițiștilor și au readus în atenție fenomenul misterios al așa-numiților „oameni-cârtiță”.

Fenomen bizar la New York

Potrivit informațiilor publicate de New York Post, cele cinci persoane au fost observate în dimineața zilei de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 05:00. Acestea au ieșit printr-o gură de canal aflată în apropierea intersecției dintre Second Avenue și East 17th Street, în Manhattan.

Fotografiile făcute publice de poliție îi surprind pe bărbați după ce au ajuns la suprafață. Aceștia aveau asupra lor lanterne frontale, lopeți și mănuși de lucru, echipamente care au ridicat noi semne de întrebare cu privire la motivul prezenței lor în subteran.

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După ce au ieșit din canalizare, cei cinci s-au urcat într-o mașină roșie, condusă de o a șasea persoană, și au părăsit zona.

Pe 24 noiembrie, poliția a publicat fotografiile celor șase persoane, în încercarea de a le identifica. Până în prezent, nu au fost anunțate arestări în legătură cu acest incident, iar ancheta este în desfășurare.

Cine sunt „oamenii-cârtiță” și ce caută în subteran

Incidentul din Manhattan nu este unul izolat. În ultimele luni, polițiștii din New York au documentat mai multe situații în care persoane necunoscute au fost surprinse intrând sau ieșind din sistemul de canalizare.

Episoade similare au fost raportate în mai, august, septembrie și octombrie 2026, în diferite zone ale orașului, scrie CBS New York.

În unele dintre cazurile anterioare, anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca persoanele implicate să fie exploratori urbani sau vânători de comori, relatează The Guardian.

Există suspiciuni că acestea ar putea căuta obiecte de valoare ajunse în sistemul de canalizare, inclusiv bijuterii sau alte bunuri pierdute de oameni și transportate de apa de ploaie.

De altfel, în septembrie, doi bărbați au fost arestați după ce au fost surprinși într-un incident asemănător, pe fondul unei incursiuni în rețeaua subterană din New York. Aceștia au fost acuzați de pătrundere ilegală, iar unul dintre ei le-ar fi spus anchetatorilor că încerca să găsească obiecte de valoare în canalele orașului.

Cu toate acestea, autoritățile nu au stabilit dacă toate incidentele au legătură între ele sau dacă persoanele surprinse fac parte din același grup. Nici motivul exact al celei mai recente incursiuni nu a fost elucidat.

Până la clarificarea situației, poliția continuă demersurile pentru identificarea celor șase persoane surprinse în fotografii.

Cazul a stârnit numeroase reacții, mai ales că accesul în rețeaua de canalizare poate fi extrem de periculos, din cauza gazelor toxice, a riscului de inundații și a spațiilor înguste.