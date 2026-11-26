O oportunitate inedită le este pusă la dispoziție celor care își doresc să petreacă sărbătorile de iarnă în afara țării, într-un loc pitoresc din Spania. O familie caută una sau două persoane care să le supravegheze locuința cât timp vor fi plecați de Crăciun.

Locuința se află în Montblanc, un oraș cu aproximativ 7.500 de locuitori, situat în Spania. Proprietarii vor pleca în perioada sărbătorilor și au nevoie de cineva care să aibă grijă de casă și de animalele lor de companie.

Ce trebuie să facă persoanele care vor să beneficieze de cazare gratuită

Principala responsabilitate va fi îngrijirea a doi câini: un metis de mastiff și labrador și un metis de ciobănesc belgian. Potrivit mindmyhouse.com, ambele animale au un temperament blând și sunt prietenoase. Persoana care va accepta oferta va trebui să ude și plantele din locuință.

Pe lângă cei doi câini, în gospodărie există și o găină. Aceasta trebuie îngrijită zilnic, iar persoana care va sta în apartament va putea consuma ouăle proaspete pe care le face sau le poate oferi altcuiva, dacă nu consumă produse de origine animală.

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Unde se află locuința și ce trebuie să știe cei interesați

Apartamentul pus la dispoziție este complet utilat și poate găzdui una sau două persoane. Acesta se află la marginea orașului Montblanc, iar drumul până în piața centrală durează aproximativ 15 minute.

Localitatea este cunoscută pentru statutul său de patrimoniu național și atrage numeroși turiști. Cei care ajung aici au la dispoziție mai multe variante de petrecere a timpului liber, de la activități culturale și sportive până la cursuri de dans, yoga, pictură sau șah. În zonă există și o piscină publică în aer liber, înconjurată de spații verzi.

Nici excursiile în împrejurimi nu lipsesc. Plaja din Tarragona se află la aproximativ 40 de minute, iar Barcelona poate fi vizitată după o călătorie de o oră și jumătate sau două ore cu transportul public.

Proprietarii sunt flexibili în privința perioadei de ședere și acceptă modificări ale datelor cu una sau două zile. De asemenea, ar putea lua în calcul și o perioadă mai scurtă, atât timp cât persoana aleasă rămâne până în jurul datei de 2 ianuarie.

Un aspect important este că participanții nu pot veni însoțiți de propriile animale de companie. Oferta se adresează celor care se simt confortabil în preajma câinilor și sunt dispuși să se ocupe de responsabilitățile zilnice pe durata absenței proprietarilor.

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