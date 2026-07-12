Antena Căutare
Home News Actualitate Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat

Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat

Cum a reușit Georgiana Lobonț să piardă 70 000 de euro după ce a participat la un eveniment. A explicat totul în cadrul unui podcast.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 18:14 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 18:16
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Georgiana Lobonț, păgubită cu 70.000 de euro după ce a avut încredere într-un organizator de evenimente: „A trebuit să plătim tot din banii noștri”

Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment

Georgiana Lobonț a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa. Invitată recent într-un podcast, artista a povestit cum a rămas fără 70.000 de euro după ce a colaborat cu un organizator de evenimente care nu și-a respectat obligațiile.

Cântăreața a explicat că acceptase să susțină un spectacol, iar întreaga organizare fusese încredințată unui bărbat în care ea și echipa sa aveau încredere. Totul părea să decurgă normal până la finalul evenimentului, când acesta ar fi dispărut fără să mai achite sumele datorate.

Articolul continuă după reclamă

Lipsa unui contract s-a dovedit a fi o greșeală costisitoare. Georgiana Lobonț a mărturisit că a mers pe încredere, însă acest lucru a avut consecințe financiare serioase.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Cum arată surorile artistei și ce meserii au

„Un băiat s-a ocupat de organizare și ne-a făcut să credem în el. Am lăsat totul în mâinile lui și ne-am trezit cu o țeapă de 70 de mii de euro. Noi a trebuit să o plătim din banii noștri, pentru că el a făcut cale întoarsă și a plecat. Nu am avut un contract încheiat cu el și m-am dus pe încredere. Ca să nu am o ceartă cu oamenii care m-au ajutat să cânt pe scenă, orchestră, efecte de scenă și alții, a trebuit să plătesc tot. Nici mie nu mi-ar conveni ca cineva să nu mă plătească după ce cânt”, a declarat artista.

Cum a schimbat Georgiana Lobonț contextul

Deși suma pierdută a fost una foarte mare, Georgiana Lobonț a ales să își respecte angajamentele față de toți cei care au contribuit la organizarea spectacolului. Ea a achitat din fonduri proprii toate cheltuielile, astfel încât membrii orchestrei, echipa tehnică și colaboratorii să își primească remunerația pentru munca depusă, arată acest site.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor

Artista spune că, în ciuda experienței neplăcute, nu a vrut ca alte persoane să suporte consecințele unei situații pe care nu au provocat-o. În opinia sa, oamenii care și-au făcut treaba merită să fie plătiți indiferent de problemele apărute între organizatori și artiști.

Georgiana Lobonț speră ca întâmplarea prin care a trecut să reprezinte o lecție atât pentru ea, cât și pentru alți interpreți. Ea consideră că încheierea unor contracte clare înainte de orice colaborare este esențială pentru evitarea unor astfel de situații și pentru protejarea tuturor părților implicate.

Noi reguli vor fi valabile la metrou. Când încep să fie puse în aplicare și ce arată reprezentanții Metrorex...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală şi nu s-a abţinut. Reacţia care spune totul Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală şi nu s-a abţinut. Reacţia care spune totul
Observatornews.ro Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Antena 3 Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară
SpyNews Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată
O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Noi reguli vor fi valabile la metrou. Când încep să fie puse în aplicare și ce arată reprezentanții Metrorex
Noi reguli vor fi valabile la metrou. Când încep să fie puse în aplicare și ce arată reprezentanții Metrorex
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Decizie definitivă în conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Ce sumă trebuie să îi plătească artista
Decizie definitivă în conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Ce sumă trebuie să îi...
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată
Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară
Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan! Curtea Constituțională a decis să elimine o discriminare majoră din Legea salarizării!
O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan! Curtea Constituțională a decis să elimine o discriminare majoră din Legea... BZI
A apărut al 5-lea contract încheiat de ministerul condus de Pîslaru cu firma înființată de Pîslaru
A apărut al 5-lea contract încheiat de ministerul condus de Pîslaru cu firma înființată de Pîslaru Jurnalul
Spectacol total la Mondial: Franța zboară în semifinale după un meci de poveste
Spectacol total la Mondial: Franța zboară în semifinale după un meci de poveste Kudika
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani Redactia.ro
Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x