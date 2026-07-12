Cum a reușit Georgiana Lobonț să piardă 70 000 de euro după ce a participat la un eveniment. A explicat totul în cadrul unui podcast.

Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat

Georgiana Lobonț, păgubită cu 70.000 de euro după ce a avut încredere într-un organizator de evenimente: „A trebuit să plătim tot din banii noștri”

Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment

Georgiana Lobonț a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa. Invitată recent într-un podcast, artista a povestit cum a rămas fără 70.000 de euro după ce a colaborat cu un organizator de evenimente care nu și-a respectat obligațiile.

Cântăreața a explicat că acceptase să susțină un spectacol, iar întreaga organizare fusese încredințată unui bărbat în care ea și echipa sa aveau încredere. Totul părea să decurgă normal până la finalul evenimentului, când acesta ar fi dispărut fără să mai achite sumele datorate.

Articolul continuă după reclamă

Lipsa unui contract s-a dovedit a fi o greșeală costisitoare. Georgiana Lobonț a mărturisit că a mers pe încredere, însă acest lucru a avut consecințe financiare serioase.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Cum arată surorile artistei și ce meserii au

„Un băiat s-a ocupat de organizare și ne-a făcut să credem în el. Am lăsat totul în mâinile lui și ne-am trezit cu o țeapă de 70 de mii de euro. Noi a trebuit să o plătim din banii noștri, pentru că el a făcut cale întoarsă și a plecat. Nu am avut un contract încheiat cu el și m-am dus pe încredere. Ca să nu am o ceartă cu oamenii care m-au ajutat să cânt pe scenă, orchestră, efecte de scenă și alții, a trebuit să plătesc tot. Nici mie nu mi-ar conveni ca cineva să nu mă plătească după ce cânt”, a declarat artista.

Cum a schimbat Georgiana Lobonț contextul

Deși suma pierdută a fost una foarte mare, Georgiana Lobonț a ales să își respecte angajamentele față de toți cei care au contribuit la organizarea spectacolului. Ea a achitat din fonduri proprii toate cheltuielile, astfel încât membrii orchestrei, echipa tehnică și colaboratorii să își primească remunerația pentru munca depusă, arată acest site.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor

Artista spune că, în ciuda experienței neplăcute, nu a vrut ca alte persoane să suporte consecințele unei situații pe care nu au provocat-o. În opinia sa, oamenii care și-au făcut treaba merită să fie plătiți indiferent de problemele apărute între organizatori și artiști.

Georgiana Lobonț speră ca întâmplarea prin care a trecut să reprezinte o lecție atât pentru ea, cât și pentru alți interpreți. Ea consideră că încheierea unor contracte clare înainte de orice colaborare este esențială pentru evitarea unor astfel de situații și pentru protejarea tuturor părților implicate.