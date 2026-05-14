Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor

„Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor

Georgiana Lobonț, invitata emisiunii Furnicuțele, a adus în discuție un moment amuzant. A povestit că un fan i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor. Cum a reacționat vedeta în acel moment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 14:09
„Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor | antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În cea mai recentă emisiune „Furnicuțele”, Georgiana Lobonț a povestit că un fan i-a făcut o propunere extrem de diferită. Denise Rifai a întrebat-o pe vedetă dacă soțul său i-a spus vreodată că este prea slabă, iar aceasta a transmis răspicat că NU.

Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor

Alături de Jador, Georgiana Lobonț și-a expus dorința de a le plăti prietenilor ei vacanțele, atunci când călătoresc și îi invită undeva împreună. A ținut să sublinieze faptul că este o persoană darnică și că nu este deranjată de acest lucru.

Comentariile internauților însă, o afectează câteodată, asta pentru că se declară a fi o persoană sensibilă. Atunci când a fost invitată să cânte în cadrul unui eveniment, un fan i-a făcut o propunere mai diferită.

Articolul continuă după reclamă

„A venit un domn la mine și mi-a zis că dacă n-am bani de silicoane, îmi dă el.”, a povestit Georgiana Lobonț. Deși nu și-a făcut niciodată o intervenție estetică, a mărturisit că apreciază femeile care au acest curaj și care iau decizii în acest sens.

Încă de când era în clasa a 9-a, l-a cunoscut pe bărbatul care astăzi îi este soț. De atunci, viața lor a fost construită exclusiv împreună.

Citește și: Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Momentul în care a vrut să-și ia viața

„Cel mai important, soțul. Dacă nu era el, nu aveam viziunea de azi.”, a punctat vedeta. Deși în prezent își trăiește visul cu ochii, a specificat că părinții ei nu au fost de acord la început cu ceea ce se întâmplă.

„La început părinții mei erau speriați. Regretă părinții azi.”, a spus ea.

Cum s-a cunoscut Georgiana Lobonț cu soțul său

Deși astăzi este o cântăreață îndrăgită, la început Georgiana Lobonț a studiat drept și a și profesat în această direcție. Soțul său, Rareș, a studiat stomatologia, însă a fost de acord să renunțe la această idee pentru a fi alături de artistă la evenimente.

Citește și: Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan. De ce a început să plângă la revederea imaginilor din timpul nașterii

„Sunt o persoană foarte credincioasă și m-am rugat. Am zis că vreau să mă căsătoresc și m-am rugat. M-am rugat pentru Rareș.”, a fost povestea spusă de Georgiana Lobonț. Artista a povestit atunci când a fost nevoită să-și vândă garsoniera pentru a plăti nunta cu soțul său.

„Am realizat multe lucruri, am investit banii în proprietăți. Apoi l-am cunoscut pe Vali Vijelie care ne-a asigurat că e bine ce facem. Am scos banii de pe garsonieră.”, a mai povestit Georgiana Lobonț. Nu s-a îndoit niciodată că Rareș este persoana cu care urma să trăiască împreună pentru totdeauna.

„Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Cum arată surorile artistei și ce meserii au...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România! Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
„Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Cum arată sora celebrului prezentator
„Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Cum arată sora celebrului prezentator
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Omul de televizune a rămas acoperit doar de un prosop în fața lui Denise Rifai
„Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Omul de televizune a rămas acoperit doar de un prosop în fața lui Denise...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x