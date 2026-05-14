„Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Ce i-a răspuns unui fan care i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor

Georgiana Lobonț, invitata emisiunii Furnicuțele, a adus în discuție un moment amuzant. A povestit că un fan i-a propus finanțarea operației de mărire a sânilor. Cum a reacționat vedeta în acel moment.

În cea mai recentă emisiune „Furnicuțele”, Georgiana Lobonț a povestit că un fan i-a făcut o propunere extrem de diferită. Denise Rifai a întrebat-o pe vedetă dacă soțul său i-a spus vreodată că este prea slabă, iar aceasta a transmis răspicat că NU.

Alături de Jador, Georgiana Lobonț și-a expus dorința de a le plăti prietenilor ei vacanțele, atunci când călătoresc și îi invită undeva împreună. A ținut să sublinieze faptul că este o persoană darnică și că nu este deranjată de acest lucru.

Comentariile internauților însă, o afectează câteodată, asta pentru că se declară a fi o persoană sensibilă. Atunci când a fost invitată să cânte în cadrul unui eveniment, un fan i-a făcut o propunere mai diferită.

„A venit un domn la mine și mi-a zis că dacă n-am bani de silicoane, îmi dă el.”, a povestit Georgiana Lobonț. Deși nu și-a făcut niciodată o intervenție estetică, a mărturisit că apreciază femeile care au acest curaj și care iau decizii în acest sens.

Încă de când era în clasa a 9-a, l-a cunoscut pe bărbatul care astăzi îi este soț. De atunci, viața lor a fost construită exclusiv împreună.

„Cel mai important, soțul. Dacă nu era el, nu aveam viziunea de azi.”, a punctat vedeta. Deși în prezent își trăiește visul cu ochii, a specificat că părinții ei nu au fost de acord la început cu ceea ce se întâmplă.

„La început părinții mei erau speriați. Regretă părinții azi.”, a spus ea.

Deși astăzi este o cântăreață îndrăgită, la început Georgiana Lobonț a studiat drept și a și profesat în această direcție. Soțul său, Rareș, a studiat stomatologia, însă a fost de acord să renunțe la această idee pentru a fi alături de artistă la evenimente.

„Sunt o persoană foarte credincioasă și m-am rugat. Am zis că vreau să mă căsătoresc și m-am rugat. M-am rugat pentru Rareș.”, a fost povestea spusă de Georgiana Lobonț. Artista a povestit atunci când a fost nevoită să-și vândă garsoniera pentru a plăti nunta cu soțul său.

„Am realizat multe lucruri, am investit banii în proprietăți. Apoi l-am cunoscut pe Vali Vijelie care ne-a asigurat că e bine ce facem. Am scos banii de pe garsonieră.”, a mai povestit Georgiana Lobonț. Nu s-a îndoit niciodată că Rareș este persoana cu care urma să trăiască împreună pentru totdeauna.