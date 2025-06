Controlul consumului de carburant în instituțiile publice este luat în vedere de autorități. Iată ce economii vor putea fi făcute și ce rezultate a avut măsura implementată deja de Elena Lasconi la Câmpulung Muscel.

Un nou proiect legislativ ar putea schimba radical modul în care sunt folosite autoturismele instituțiilor publice. Pentru a preveni abuzurile și a reduce considerabil cheltuielile, inițiativa prevede dotarea tuturor acestor vehicule cu sisteme GPS, permițând astfel o monitorizare permanentă a traseelor efectuate.

Propunerea pentru a combaterea risipei din fondurile publice aparține partidului USR, iar proiectul de lege, care prevede sancțiuni pentru utilizarea abuzivă a autoturismelor de serviciu și instituirea unui sistem de control riguros, a fost deja depus la Senat.

GPS-ul ar putea deveni obligatoriu pentru autoturismele instituțiilor publice. Controlul consumului de carburant, în vizor

În cazul în care proiectul de lege va fi aprobat, angajații care folosesc autoturismele instituțiilor publice fără un motiv întemeiat riscă sancțiuni, iar instituțiile care nu montează sisteme GPS, de asemenea, vor putea fi amendate cu sume între 10 000 și 50 000 de lei.

Conform datelor oficial, în flota statului român se numără aproximativ 40 000 de mașini, iar cheltuielle anuale pentru combustibil depășesc pragul de 290 de milioane de lei, scrie adevărul.ro.

Inițiatorii proiectului au făcut un calcul, iar, în cazul în care măsurile menționate vor putea intra în vigoare, s-ar putea realiza economii de până la 100 de milioane de lei anual doar prin reducerea cheltuielilor nejustificate cu utilizarea vehiculelor de serviciu.

Potrivit sursei citate mai sus, cea mai mare economie ar putea fi realizată în cadrul Ministerului de Interne, care deține o flotă de aproximativ 30 000 de autoturisme ce au cosumat într-un singur an peste 33 de milioane de litri de combustibil.

Nu doar Ministerul de Interne se află într-un astfel de context, ci și Ministerul de Finanțe, Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul Economiei, unde s-a achiziționat combustibil la cel mai ridicat preț, și anume de 8,84 lei/ litru.

Proiectul de lege prevede inclusiv reguli stricte cu privire la decontarea cheltuielilor. Mai exact, în lipsa unei document reprezentativ parcursului efectuat, carburantul nu va mai putea fi decontat din banii instituției.

Inițiativa nu este cu totul nouă, pentru că, în anul 2022, Elena Lasconi, fostul președinte al USR, a implementat o astfel de măsură în municipiul Câmpulung Muscel în calitate de primar.

Rezultatele au apărut rapid, iar într-un singur an au fost economisite 6 tone de carburant.

„Am economisit pe an șase tone de combustibil, șase tone! Să ne înțelegem și asta înseamnă vreo 34 de mii de lei pe an. Cu banii ăștia putem să asfaltăm o stradă mai mică, e adevărat. Am GPS inclusiv pe mașina pe care o conduc. Eu nu am șofer, eu conduc mașina și se poate vedea în timp real unde călătoresc” declara în urmă cu ceva timp fosta candidată la alegerile prezidențiale 2024 și 2025, Elena Lasconi.

