Deficitul sever de personal din țara noastră îi motivează pe șoferii asiatici să se orienteze către România. Aproximativ 900 de muncitori așteaptă să înceapă munca.

Lipsa uriașă de personal din domeniul transporturilor din țara noastră se resimte mai tare ca niciodată, iar muncitorii străini sunt din ce în ce mai interesați de un loc de muncă în România, luând cu asalt toate domeniile în care nu sunt neapărat necesare studiile superioare sau o anumită calificare.

În 2026, cel puțin 900 de șoferi de TIR din Asia sunt pregătiți să ajungă la noi pentru a-și ajuta familiile rămase în țara natală să facă față greutăților pe care cu salariile de acolo nu le pot gestiona cu succes.

Criza de șoferi de TIR în România îi atrage pe asiatici să aleagă țara noastră. Ce salarii primesc

Deși în domeniul transporturilor se câștigă mult mai bine față de alte domenii din țara noastră, românii demonstrează că nu vor să se implice în astfel de activități sub nicio formă.

Deficitul sever de personal de la noi îi motivează pe șoferii asiatici să se orienteze către România, acest lucru întâmplându-se mai ales în cazul celor care provin din țări în care veniturile nu reușesc să acopere minimul necesar al supraviețuirii.

Interesul crescut al muncitorilor asiatici pentru România și faptul că țara noastră permite o angajare ușoară a străinilor din afara Uniunii Europene sunt doi factori care au determinat ca statul să devină unul extrem de important pentru transportul rutier internațional.

Potrivit Adevărul, de recrutările acestora se ocupă Work from Asia, compania care, anul trecut, a semnat un acord special cu guvernul filipinez pentru a aduce în România nu mai puțin de 3 000 de șoferi de TIR. Astfel, parteneriatul în cauză a devenit unul dintre cele mai ample parteneriate de acest tip realizate până în momentul actual. Confrom sursei, compania a anunțat extinderea recrutării către mai multe state asiatice, având un obiectiv care, în total, ajunge la un număr de 900 de șoferi.

„Pentru noul an, extindem recrutarea șoferilor de TIR și în alte țări din Asia. Pe lângă Filipine, vom recruta și din Indonezia, India, Sri Lanka și Nepal”, a declarat pentru sursa citată anterior Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia.

Specialistul în recrutare a mai adăugat că experiența cu șoferii filipinezi este una foarte bună, având rezultate excelente care demonstrează eficiența acestui model.

„Șoferii filipinezi s-au integrat perfect. Majoritatea sunt deja detașați pe curse internaționale în Uniunea Europeană, se auto-recomandă colegilor și avem din ce în ce mai mulți aplicanți” a explicat acesta, menționând ulterior că pentru anul în curs urmează ca 600 de șoferi filipinezi să fie plasați în domeniu, aceștia fiind urmați de alți 300 din alte țări asiatice.

Confrom sursei, șoferii de TIR aduși din țări din afara Uniunii Europene au salarii care încep de la 850 de euro și pot ajunge la 1 500 de euro, însă în cazul în care firma din România îi detașează într-un alt stat membru al Uniunii Europene, aceștia pot ajunge să câștige chiar și sume între 2 300 și 2 500 de euro.