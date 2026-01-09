Preşedintele Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul aeronavei Spartan şi controlorul de trafic din Zürich

Antena Căutare
Președintele Nicușor Dan face publică înregistrarea convorbirii dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, privind escortarea avionului românesc ca gest de mulțumire pentru sprijinul acordat în incendiul din Crans Montana.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 11:35 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:28
Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan care îl aducea în ţară de la Paris şi controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti în semn de mulţumire pentru sprijinul în cazul incendiului din Crans Montana.

Şeful statului reafirmă că acest gest a reprezentat un semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana. ”A-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, afirmă Nicuşor Dan.

”Puteţi asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan şi controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti. Acest gest a reprezentat un semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris preşedintele pe Facebook după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a prezentat un răspuns al Armatei Elveţiene care indica faptul că escortarea a fost o misiune de rutină.

Preşedintele califică drept ”inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”.

”Am respectat întotdeauna şi voi continua să respect jurnalismul onest, chiar şi atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, afirmă Nicuşor Dan.

În înregistrarea prezentată de preşedinte, poate fi auzită vocea prezentată ca fiind a controlorului de trafic, care anunţă că avionul Spartan va fi interceptat de Forţele Aeriene elveţiene în semn de mulţumire pentru eforturile în cazul incendiului din Crans Montana.

