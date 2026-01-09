Președintele Nicușor Dan face publică înregistrarea convorbirii dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, privind escortarea avionului românesc ca gest de mulțumire pentru sprijinul acordat în incendiul din Crans Montana.

Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan care îl aducea în ţară de la Paris şi controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti în semn de mulţumire pentru sprijinul în cazul incendiului din Crans Montana.

Preşedintele Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul aeronavei Spartan şi controlorul de trafic din Zürich

Şeful statului reafirmă că acest gest a reprezentat un semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana. ”A-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, afirmă Nicuşor Dan.

Citește și: Cum a reacționat Președintele Nicușor Dan după ce aeronava în care se afla a fost escortată de două avioane F-18 în Elveția

Articolul continuă după reclamă

”Puteţi asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan şi controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti. Acest gest a reprezentat un semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris preşedintele pe Facebook după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a prezentat un răspuns al Armatei Elveţiene care indica faptul că escortarea a fost o misiune de rutină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Preşedintele califică drept ”inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”.

Citește și: Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an

”Am respectat întotdeauna şi voi continua să respect jurnalismul onest, chiar şi atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, afirmă Nicuşor Dan.

În înregistrarea prezentată de preşedinte, poate fi auzită vocea prezentată ca fiind a controlorului de trafic, care anunţă că avionul Spartan va fi interceptat de Forţele Aeriene elveţiene în semn de mulţumire pentru eforturile în cazul incendiului din Crans Montana.