Un turist american a descoperit în Bangkok o cazare la un preț greu de imaginat: aproximativ 0,11 dolari, echivalentul a circa 0,58 lei.

Cum arată cazarea care costă doar 0,58 lei în Thailanda. Ce a descoperit un turist când a ajuns acolo | Shutterstock

Seth Petersen, creator de conținut cunoscut, a filmat experiența și a publicat-o pe rețelele sociale. În locul unei camere obișnuite, acesta a găsit un spațiu improvizat, unde confortul era redus la strictul necesar.

Cum arată cazarea care costă doar 0,58 lei în Thailanda

Potrivit imaginilor distribuite de turist, oferta apărea pe un site cunoscut ca o cameră comună în Bangkok. În momentul sosirii, turistul a mers pe o alee până la o ușă metalică de tip rulou. A bătut, iar ușa s-a ridicat, dezvăluind un bărbat îmbrăcat la costum, care s-a prezentat drept gazda, cunoscută sub numele de „Boss”.

În spatele ușii se afla un spațiu amenajat simplu. Însă surpriza a venit când turistul a văzut unde urma să doarmă: pe una dintre saltelele așezate direct pe podea. În imagini apar trei saltele albastre și albe, fiecare având o etichetă laminată. Nu era vorba despre o cameră privată, ci despre un loc într-un spațiu împărțit cu alți călători.

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Ce primești pentru mai puțin de un leu

Cazarea nu includea baie sau duș propriu. Facilitățile sanitare trebuiau folosite în afara spațiului închiriat, iar turistul a discutat cu gazda pentru a afla cum se poate descurca. Practic, suma plătită îi asigura un loc unde să doarmă, fără dotările pe care mulți turiști le consideră indispensabile.

Captura rezervării prezentată în clip indica o plată de aproximativ 0,11 dolari, iar oferta era descrisă ca un spațiu comun. Prețul extrem de mic a făcut ca experiența să devină virală. Relatările despre clip au menționat milioane de vizualizări în doar câteva zile, iar imaginile au stârnit reacții împărțite: unii au fost uimiți de tariful aproape simbolic, în timp ce alții s-au întrebat dacă ar accepta să doarmă într-un asemenea loc.

O experiență pentru turiști fără pretenții

Seth Petersen documentează pe Instagram experiențe neobișnuite din Thailanda, iar această rezervare a devenit una dintre cele mai comentate. Cazarea arată cât de diferit poate arăta o ofertă de buget extrem: prețul este spectaculos, însă condițiile sunt pe măsură.

Pentru cei care caută confort și intimitate, locul nu pare o alegere potrivită. Pentru un călător curios, dispus să accepte condiții minimale, poate fi însă o experiență neobișnuită. Un lucru este cert: pentru aproximativ 58 de bani, turistul a avut parte de o poveste care a făcut înconjurul internetului.