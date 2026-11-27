Românii beneficiază de câteva zile de vacanță la începutul lunii decembrie. Iată cum va fi vremea atunci.

La finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, în România, vor fi două zile libere acordate de stat: 30 Noiembrie (Sfântul Andrei) și 1 Decembrie (Ziua Națională). Pentru că în 2026, aceste zile pică luni, respectiv marți, unii români se pot bucura de o mică vacanță de patru zile.

Fie că plănuiesc să se relaxeze prin jurul casei, fie că vor să plece la drum, trebuie să ia în considerare atenționările meteo.

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Vremea în minivacanța de 1 Decembrie 2026

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Conform datelor ANM, minivacanța de 1 Decembrie este sub semnul finalului de toamnă și chiar începutului de iarnă.

Minivacanța de 1 Decembrie vine cu o răcire accentuată a vremii, precipitații și temperaturi sub normalul perioadei. Începând de vineri, 27 noiembrie, vremea va fi închisă, cu ploi în cea mai mare parte a țării, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni.

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Sâmbătă, 28 noiembrie, sunt așteptate ninsori în zonele montane, Moldova și Transilvania, dar și în Muntenia și Oltenia, unde local se poate depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig.

Duminică și luni, 29-30 noiembrie, vremea va deveni deosebit de rece, cu temperaturi negative în mare parte din țară și minime care pot coborî până la -14 grade în zonele depresionare.

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De 1 Decembrie, frigul se va menține, cu maxime cuprinse între -4 și 6 grade și minime între -12 și -2 grade. În București, temperaturile vor coborî până la -9 grade în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie, iar de Ziua Națională sunt prognozate maxime de 2-5 grade.

Așadar, minivacanța de 1 Decembrie va fi marcată de o vreme rece, cu precipitații mixte și ninsori la începutul intervalului, urmate de un episod de frig accentuat. Se recomandă haine groase și atenție sporită în trafic, mai ales în zonele în care se pot forma polei și strat de zăpadă.