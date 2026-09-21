Îl mai ții minte pe Thomas Ravelli? Portarul care a eliminat România la CM 1994 a făcut spectacol pe ringul de dans

România și Suedia se întâlnesc din nou vineri, 25 septembrie 2026, într-un meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul readuce inevitabil în memorie una dintre cele mai dramatice partide din istoria fotbalului românesc: sfertul de finală de la Campionatul Mondial din 1994.

Unul dintre personajele principale ale acelui meci a fost Thomas Ravelli, portarul Suediei. La 25 de ani după partida care a frânt visul Generației de Aur, fostul internațional suedez a acceptat o provocare cu totul diferită: a intrat pe ringul de dans.

Thomas Ravelli a participat la Let’s Dance în 2019

În 2019, Thomas Ravelli a fost unul dintre concurenții emisiunii „Let’s Dance”, versiunea suedeză a celebrului format TV de dans. Fostul portar avea 59 de ani atunci când a acceptat provocarea și a făcut pereche cu dansatoarea Jasmine Takács, potrivit www.tv4.se. Ravelli mărturisea înaintea concursului că nu avea experiență în dans și că își dorea, în primul rând, să învețe ceva nou și să își demonstreze că vârsta nu trebuie să fie un obstacol: „Îmi place să mă provoc, chiar și atunci când este dificil”, spunea fostul portar, potrivit presei suedeze. Participarea lui Thomas Ravelli la show a venit la exact 25 de ani de la Campionatul Mondial din 1994, competiția la care a devenit unul dintre eroii Suediei.

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Thomas Ravelli, portarul care a oprit România la Campionatul Mondial din 1994

Pentru suporterii români, numele lui Thomas Ravelli rămâne strâns legat de meciul România – Suedia de la Campionatul Mondial din Statele Unite. Pe 10 iulie 1994, România și Suedia s-au întâlnit în sferturile de finală. După 90 de minute și prelungiri, scorul a fost 2-2, iar calificarea în semifinalele Mondialului s-a decis la loviturile de departajare. Ravelli a apărat două penalty-uri, inclusiv execuția decisivă a lui Miodrag Belodedici, iar Suedia s-a impus cu 5-4 la loviturile de departajare. România rata astfel calificarea în semifinalele Campionatului Mondial, după cel mai lung parcurs al naționalei noastre la un turneu final mondial. Pentru suedezi, Ravelli a devenit unul dintre eroDebutul Regelui, Gheorghe Hagi, în direct, la Antena 1ii acelui Mondial. Suedia avea să încheie competiția pe locul al treilea.

Suedia – România se joacă vineri, în direct la Antena 1

La mai bine de trei decenii de la celebrul sfert de finală din 1994, România și Suedia se întâlnesc din nou într-un meci oficial. Partida Suedia – România este programată vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, și reprezintă primul meci al tricolorilor în noua ediție a Ligii Națiunilor.

Meciul Suedia – România va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Potrivit programului Antena 1, seara de fotbal începe la ora 21:00 cu studioul dedicat partidei.

Pentru România începe astfel un nou capitol în duelurile cu Suedia, în timp ce pentru suporterii care au trăit Mondialul din 1994 numele lui Thomas Ravelli rămâne imposibil de separat de una dintre cele mai intense seri din istoria naționalei.

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