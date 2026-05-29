Debutul Regelui, Gheorghe Hagi, în direct, la Antena 1

Georgia – România se vede live pe 2 iunie, de la 20.00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Toată lumea aşteaptă să vadă Naționala României într-o nouă eră, cu omul care i-a scos în stradă pe români.

Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 13:55 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 13:56
Gică Hagi revine pe banca naționalei pe 2 iunie, de la 20.00, în direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, pentru meciul Georgia – România. Antena transmite din această toamnă, în exclusivitate, toate meciurile naționalei din grupa Nations League, cu Polonia, Bosnia și Suedia. Dar până atunci, Antena da start verii pline de fotbal!

Georgia – România se vede în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După această partidă, România va disputa primul meci de acasă din mandatul lui Gică Hagi, cu Ţara Galilor, sâmbătă, de la 20:45, pe stadionul Steaua.

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cuGeorgia şi Ţara Galilor. Selecţionerul a ales 31 de jucători care să facă parte din lot pentru cele două partide, anunţând că-şi doreşte să aibă câte 3 fotbalişti pe post pentru a-i testat înaintea startului de campanie din Liga Naţiunilor.

"Grupul a făcut performanţe până acum. Îl vom alimenta cu lucruri pozitive, cu 'Se poate'. Trebuie să stăm foarte bine mental. Nu o să mă plâng că lipsesc, şi acum avem jucători accidentaţi. La echipa naţională, selecţionerul are toţi banii din România, este cel mai bogat, alege ce vrea. Trebuie să avem personalitate şi să ne asumăm ce facem, după aceea jucătorii. Avem jucători foarte buni, ştim la ce nivel am luat echipa şi vrem să o ducem foarte sus. Mie îmi place să câştig, asta voi transmite. Victoria uneşte, aduce încrederea. Va exista presiune, dar trebuie să o ducem. Trebuie să ai personalitate", a declarat Gheorghe Hagi. Despre duelul cu Georgia, Regele mai spune: "O echipă foarte bună cu mingea, noi trebuie să fim foarte agresivi, să ne apărăm foarte bine şi să avem mingea mai mult decât ei. Au un fotbal foarte bun, vertical şi bun cu mingea. Noi trebuie să îi punem în criză de spaţiu şi timp".

După meciul Georgia - România, toate reacţiile sunt live la Antena 1 în cadrul emisiunii "Hai, România! În fiecare zi" prezentată de Dan Pavel şi cu Gică Popescu invitat special. Selecţionerul Gică Hagi va oferi în exclusivitate la Antena 1 primele impresii după revenirea sa la naţională.

Antena dă startul unei veri pline de fotbal! FIFA World Cup 2026 se vede exclusiv la Antena și AntenaPLAY, între 11 iunie și 19 iulie

Antena pregătește pentru publicul din România cea mai complexă experiență de vizionare dedicată unui Campionat Mondial de Fotbal. Între 11 iunie și 19 iulie 2026, Antena va transmite în exclusivitate FIFA World Cup 2026, prima ediție din istorie cu 48 de echipe, 104 meciuri și 3 țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

În premieră pentru România, competiția va fi transmisă cu sunet surround, o experiență prin care Antena își propune să aducă fanii mai aproape de atmosfera marilor stadioane ale lumii.

Antena este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.

Toamna aceasta, Antena transmite în exclusivitate toate meciurile României din Nations League şi toate meciurile de anul viitor din preliminariile EURO 2028!

* Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA

* Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina

* Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

* Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

* Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia

* Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

