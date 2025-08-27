Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum.

ISU Bucureşti-Ilfov a anunţat că nu sunt victime. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial, a transmis sursa citată mai sus. A fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru informarea şi avertizarea populaţiei la momentul respectiv. Nu au existat locuinţe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum a fost una puternică, a arătat ISU.

”Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parţial prăbuşită”, a precizat sursa citată la momentul respectiv.

”Arderea se manifestă generalizat, structura clădirii s-a prăbuşit parţial”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Incendiul din Complexul Dragonul Roşu din Capitală a fost localizat în jurul orei 2.30, anunţă miercuri dimineaţă ISU Bucureşti - Ilfov, care precizează că focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi.

În cursul zilei de miercuri, vor fi îndepărtate elementele care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a facilita accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului. Zece autospeciale de stingere vor rămâne în zonă.

”Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Suprafaţa de manifestare a fost de 3800 mp. Au acţionat 28 de autospeciale de stingere”, transmit reprezentanţii ISU.

Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susţine efortul pompierilor angrenaţi în misiunea de stingere a incendiului, de protecţie a vecinătăţilor şi de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Conform ISU Bucureşti - Ilfov, acţiunile de intervenţie vor continua miercuri pentru îndepărtarea elementelor care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului.

”Începând cu această oră rămân în dispozitiv 10 autospeciale de stingere. Au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafaţă desfăşurată este considerabil mai mare decât cea afectată”, precizează reprezentanţii ISU.

Incendiul a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului. Nu s-au înregistrat victime.

