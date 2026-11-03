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La ce oră începe Asia Express astăzi, 3 noiembrie 2026. Programul de difuzare la Antena 1

La ce oră începe Asia Express astăzi, 3 noiembrie 2026. Află programul de difuzare la Antena 1 și unde poți urmări noua ediție.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 10:28 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 10:30
La ce oră începe Asia Express astăzi, 3 noiembrie 2026. Programul de difuzare la Antena 1 | antena 1
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Dacă vrei să știi la ce oră începe Asia Express astăzi, poți consulta programul TV al postului Antena 1.

La ce oră începe Asia Express astăzi, 3 noiembrie 2026

În cea mai nouă ediţie Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY, concurenții au fost nevoiți să se despartă și să lupte individual, depinzând însă de performanțele partenerilor rămași în urmă la jocuri. Probele i-au purtat prin zonele de coastă ale Chinei, unde au descoperit o metodă tradițională de pescuit veche de 2.000 de ani, dar și în portul Ningbo, unde emisiunea a marcat o premieră: filmările într-un terminal de containere cu destinația România.

Printre provocări, indicii și ștampile cu dragoni, fiecare secundă și fiecare punct au contat în lupta pentru un loc în etapa următoare a competiției, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider detaşat de audienţă.

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Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 23:44, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 34-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 25% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Las Fierbinți şi a filmului Tomb Rider Începutul înregistra 5.5 puncte de rating şi 20.9% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.8 puncte de rating şi 20.6% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.2 puncte de rating şi 15.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 17.8% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.6 puncte de rating şi 17.1% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:58, aproape 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

Etapa semifinală Asia Express – Drumul Mătăsii continuă diseară, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o ediție în care tensiunile ating cote maxime. Concurenții vor trece prin unul dintre cele mai intense jocuri ale sezonului, cu lacrimi, crize de nervi și reacții pe măsură, înainte de a porni într-o nouă aventură, de această dată pe un lac, în căutarea prețioaselor perle chinezești. Iar vremea nu le va fi deloc aliat, pentru că misiunea se va desfășura pe o ploaie torențială.

Ziua debutează cu un joc care va pune serios la încercare răbdarea și rezistența concurenților. Desfășurat, așa cum telespectatorii s-au obișnuit, pe o suprafață considerabilă, jocul se anunță unul dintre cele mai solicitante ale acestui sezon.

Presiunea competiției, oboseala acumulată și dorința de a câștiga vor duce la reacții dintre cele mai intense, de la hohote de plâns până la adevărate crize de nervi. Iar într-o etapă în care fiecare avantaj poate face diferența, miza este mai mare ca oricând.

După acest început tensionat, concurenții vor descoperi unul dintre cele mai prețioase secrete ale Chinei: perlele. În drumul lor spre Shanghai, supranumit și „Perla Orientului”, echipele vor avea ocazia să cunoască îndeaproape o tradiție veche de sute de ani, cea a recoltării perlelor, pe care le vor folosi ulterior pentru a crea bijuterii.

Misiunea îi va purta pe un lac, unde fiecare echipă va trebui să recolteze un anumit tip de perle, stabilit prin tragere la sorți. Multiple, Akoya, Baroque sau Edison sunt cele patru varietăți pe care concurenții vor trebui să le caute, fiecare într-o zonă diferită a lacului. Pentru a ajunge la scoicile prețioase, echipele vor folosi bărci mici și instabile, în care unul dintre parteneri va vâsli, în timp ce celălalt va avea sarcina de a colecta scoicile.

Programul complet din 3 noiembrie 2026 la Antena 1

Fanii emisiunii pot urmări o nouă ediție a show-ului de aventură în această seară. Cei care caută Asia Express 3 noiembrie 2026 trebuie să știe că programul începe la ora 20:30, potrivit grilei publicate de Antena 1. Emisiunea face parte din sezonul „Drumul Mătăsii”, în care concurenții sunt puși în fața unor provocări care le testează rezistența, ingeniozitatea și capacitatea de adaptare.

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