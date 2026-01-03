Antena Căutare
Home News Actualitate Care ar fi cauza izbucnirii incendiului de la clubul din Elveția. Imaginile, trase la indigo cu cele din Colectiv

Care ar fi cauza izbucnirii incendiului de la clubul din Elveția. Imaginile, trase la indigo cu cele din Colectiv

Imagini uluitoare filmare în momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc din cauza artificiilor, exact ca la Colectiv.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 12:20 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 13:30
Galerie
Imagini uluitoare filmare în momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția | Capturi TikTok & Profimedia

Petrecerea din noaptea de 31 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026, organizată într-un bar-club din Elveția, s-a transformat într-una dintre cele mai grave tragedii civile din ultima perioadă din Europa. Incendiul devastator de la Le Constellation, un bar situat în stațiunea de schi Crans-Montana, din cantonul Valais, a ucis cel puțin 40 de persoane și a rănit peste 100 de alții, mulți dintre ei grav, marcând o dimensiune de tragedie fără precedent pentru regiune în noaptea de Anul Nou.

Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția, Tavanul ar fi luat foc din cauza artificiilor, exact ca la Colectiv

Conform relatărilor martorilor și investigațiilor preliminare ale autorităților, incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 dimineața în interiorul barului, în timp ce petrecăreții încă sărbătoreau trecerea în 2026. Focul a cuprins rapid interiorul clubului, transformând atmosfera de sărbătoare într-un coșmar de panică și haos.

Citește și: Situație revoltătoare la comemorarea victimelor incendiului din Colectiv: „Colectiv 10 ani s-a încheiat cu amendă”

Articolul continuă după reclamă

Scene surprinse de supraveghere și descrise de martori arată flăcări izbucnind la nivelul tavanului și extinzându-se cu rapiditate, în timp ce oamenii își căutau disperat scăparea pe singura scară și printr-un spațiu îngust de evacuare, ceea ce a dus la aglomerări fatale și blocaje.

Serviciile de urgență au fost chemate imediat, dar intensitatea flăcărilor și fumul dens au îngreunat intervenția. Unele persoane au fost forțate să spargă geamuri sau să iasă pe rute neconvenționale pentru a scăpa de foc.

Deși cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită, investigațiile inițiale desfășurate de autoritățile elvețiene sugerează că totul ar fi pornit de la o „lumânările - fântână” atașate de mai multe sticle de șampanii. Artificiile au fost „ridicate prea aproape de tavan”, a declarat procurorul local pentru Reuters, citat de hotnews.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imaginile care circula în mediul online din timpul izbucnirii incendiului din clubul elvețian „Le Constellation” semană izbitor cu cele de la Colectiv. Sky News chiar a amintit în relatarea sa despre tragedia din România din urmă cu 10 ani, în relatarea despre actualul eveniment din stațiunea de schi Crans-Montana.

„Un incendiu izbucnit în timpul unui concert rock la clubul de noapte Colectiv din București a curmat 64 de vieți și a rănit aproximativ 190 de persoane. Focuri de artificii au aprins spumă izolatoare și s-a creat înghesuială spre singura ieșire, iar multe dintre cele 400 de persoane aflate înăuntru au rămas prinse înăuntru.

Zeci de mii de oameni au ieșit ulterior în străzile din România pentru a-și exprima furia față de guvern, pe care mulți îl considerau corupt. Prim-ministrul Victor Ponta și cabinetul său au demisionat ulterior”, se arată pe site-ul televiziunii americane.

Citește și: 10 ani de la incendiul din Colectiv. Prima apariție a lui Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity

imagini incendiu elvetia
+10
Mai multe fotografii

Elveția a declarat cinci zile de doliu național ca reacție la groaza produsă de incendiu și pentru a onora victimele. Autoritățile continuă să lucreze pentru identificarea persoanelor decedate, un proces care este complicat din cauza arsurilor severe și a numărului mare de victime.

Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Antena 3 Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole
Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Carburanții se scumpesc chiar în noaptea de Anul Nou. Cât va ajunge să coste un plin după creșterea accizelor
Carburanții se scumpesc chiar în noaptea de Anul Nou. Cât va ajunge să coste un plin după creșterea accizelor
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x