Care ar fi cauza izbucnirii incendiului de la clubul din Elveția. Imaginile, trase la indigo cu cele din Colectiv

Petrecerea din noaptea de 31 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026, organizată într-un bar-club din Elveția, s-a transformat într-una dintre cele mai grave tragedii civile din ultima perioadă din Europa. Incendiul devastator de la Le Constellation, un bar situat în stațiunea de schi Crans-Montana, din cantonul Valais, a ucis cel puțin 40 de persoane și a rănit peste 100 de alții, mulți dintre ei grav, marcând o dimensiune de tragedie fără precedent pentru regiune în noaptea de Anul Nou.

Conform relatărilor martorilor și investigațiilor preliminare ale autorităților, incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 dimineața în interiorul barului, în timp ce petrecăreții încă sărbătoreau trecerea în 2026. Focul a cuprins rapid interiorul clubului, transformând atmosfera de sărbătoare într-un coșmar de panică și haos.

Scene surprinse de supraveghere și descrise de martori arată flăcări izbucnind la nivelul tavanului și extinzându-se cu rapiditate, în timp ce oamenii își căutau disperat scăparea pe singura scară și printr-un spațiu îngust de evacuare, ceea ce a dus la aglomerări fatale și blocaje.

Serviciile de urgență au fost chemate imediat, dar intensitatea flăcărilor și fumul dens au îngreunat intervenția. Unele persoane au fost forțate să spargă geamuri sau să iasă pe rute neconvenționale pentru a scăpa de foc.

Deși cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită, investigațiile inițiale desfășurate de autoritățile elvețiene sugerează că totul ar fi pornit de la o „lumânările - fântână” atașate de mai multe sticle de șampanii. Artificiile au fost „ridicate prea aproape de tavan”, a declarat procurorul local pentru Reuters, citat de hotnews.ro.

Imaginile care circula în mediul online din timpul izbucnirii incendiului din clubul elvețian „Le Constellation” semană izbitor cu cele de la Colectiv. Sky News chiar a amintit în relatarea sa despre tragedia din România din urmă cu 10 ani, în relatarea despre actualul eveniment din stațiunea de schi Crans-Montana.

„Un incendiu izbucnit în timpul unui concert rock la clubul de noapte Colectiv din București a curmat 64 de vieți și a rănit aproximativ 190 de persoane. Focuri de artificii au aprins spumă izolatoare și s-a creat înghesuială spre singura ieșire, iar multe dintre cele 400 de persoane aflate înăuntru au rămas prinse înăuntru.

Zeci de mii de oameni au ieșit ulterior în străzile din România pentru a-și exprima furia față de guvern, pe care mulți îl considerau corupt. Prim-ministrul Victor Ponta și cabinetul său au demisionat ulterior”, se arată pe site-ul televiziunii americane.

Elveția a declarat cinci zile de doliu național ca reacție la groaza produsă de incendiu și pentru a onora victimele. Autoritățile continuă să lucreze pentru identificarea persoanelor decedate, un proces care este complicat din cauza arsurilor severe și a numărului mare de victime.