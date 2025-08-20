Antena Căutare
Mesajul sfâșietor transmis de tatăl lui Sebi Olariu în ziua în care s-au împlinit 2 ani de la tragedia din 2 Mai. Ce s-a întâmplat

Au trecut doi ani de la tragedia din 2 Mai, însă durerea familiilor Olariu și Dragomir nu va trece niciodată. Părinții lui Sebi și Robertei s-au dus la locul accidentului pentru a aprinde lumânări și a asculta o slujbă de pomenire.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 11:37 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 15:43
S-au împlinit 2 ani de la accidentul teribil provocat de Vlad Pascu în urma căruia doi tineri au murit, însă lacrimile continuă să curgă în rândul familiilor îndurerate, care încearcă cu toate puterile să facă dreptate pentru Sebi și Roberta.

Timpul pare că nu vindecă rănile părinților celor doi, mai ales că cel care a provocat accidentul s-a urcat drogat la volan, iar acum avocații lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani și au atacat ultima decizie a judecătoriei în apel.

După ce a provocat tragicul accident în luna august a anului 2023, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia abia la finalul lunii ianuarie 2025, la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului

De asemenea, instanța a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700 000 de euro familiei lui Sebi, 640 000 de euro familiei Robertei, precum și 100 000 de euro, 50 000 de euro, respectiv 250 000 de euro, celorlalți trei tineri răniți, scrie Agerpres.ro.

Totuși, părinții tinerilor decedați sunt copleșiți de durere în continuare și nu reușesc să își revină după pierderea copiiilor lor, nici după 2 ani de la tragedia care a avut loc în 2 Mai.

Tatăl lui Sebi Olariu, este cel care obișnuiește cel mai mult să fie vocal în mediul online, încercând să tragă semnale de alarmă atât în rândul autorităților, cât și în rândul tinerilor care ar trebui să fie mult mai informați cu privire la consumul de substanțe interzise și nu numai.

Și în ziua în care s-au împlinit 2 ani de la accident, acesta a ținut să facă o postare, dar pe care, de această dată, i-a dedicat-o fiului său.

Iată ce cuvinte sfâșietoare a avut Valentin Olariu:

„Fiule drag.... De doi ani traiesc cu un gol pe care nimic nu-l mai poate umple. Mi-e dor de tine în fiecare clipă și aș da orice să mai aud vocea ta, să-ți vâd zâmbetul, să-ți simt îmbrățișarea. Viața a fost nedreaptă, te-a smuls din brațele mele prea repede, fără să-mi lase timp să-ți spun tot ce aveam în inimă. Sunt mândru de tine băiatul meu. Ai fost bun, ai fost curajos și ai luminat viețile celor din jur. Deș nu mai ești aici, prezența ta rămâne vie în sufletul meu. Îți simt pașii în amintiri, îți aud râsul în liniștea casei, iar în vis, uneori te vad așa cum erai, plin de viață.

Îmi e greu să merg mai departe, dar știu ca tu ai vrea să fiu puternic pentru mami și Sele. Știu că mă privești de acolo dintre stele și că nu m-ai vrea înfrânt. Așa că traiesc cu tine în gând și inimă și fiecare zi pe care o am este și pentru tine. Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele. VEI FI MEREU FIUL MEU, LUMINA MEA ȘI ÎNTR-O ZI ACOLO UNDE TIMPUL NU MAI EXISTĂ VOM FI DIN NOU ÎMPREUNĂ. Cu dragoste și dor, Tata.”

Ieri, familiile Olariu și Dragomir s-au întors la locul accidentului, au aprins lumânări și au ascultat slujba de pomenire ținută de un preot cu ocazia împlinirii a 2 ani de la tragedie.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

