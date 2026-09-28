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Copilul de 9 ani cu cel mai mare IQ din Argentina vrea să-și construiască propria mașină. Cum va arăta proiectul lui Stefano

La doar 9 ani, Stefano Marconi Sgroi are un proiect impresionant. Copilul despre care presa argentiniană scrie că are cel mai mare coeficient de inteligență din țară este pasionat de automobile și lucrează la propria mașină. Planurile sale sunt cât se poate de ambițioase: caroserie din fibră de carbon, motor amplasat în partea din spate și un design inspirat de celebrul Volkswagen Beetle.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 20:39 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 20:46
Stefano, copilul de 9 ani cu cel mai mare IQ din Argentina vrea să-și construiască propria mașină | Reprodução
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Stefano locuiește în Tolosa, La Plata, Argentina, iar pasiunea sa pentru lumea auto a apărut încă din primii ani de viață. Copilul spune că a început să vorbească la numai șapte luni, iar la vârsta de doi ani știa deja să citească, potrivit www.lanacion.com.ar. Mai târziu, pasiunea pentru automobile avea să devină mult mai mult decât un simplu hobby.

Stefano lucrează la propria mașină la doar 9 ani

Ideea de a crea un automobil îi aparține chiar lui Stefano. Copilul a povestit că și-a dorit de foarte mic să construiască o mașină, iar proiectul său a început inițial cu o schiță: „Întotdeauna am avut ideea de a-mi face propria mașină”, a povestit Stefano Marconi Sgroi pentru LN+, citat de www.lanacion.com.ar. Pentru design, una dintre sursele sale de inspirație este Volkswagen Beetle, celebra „Broscuță”. Stefano a explicat că automobilul ar urma să aibă o caroserie realizată din fibră de carbon și un motor amplasat central-spate, poziție aleasă pentru o distribuție mai bună a greutății. Proiectul nu mai există însă doar pe hârtie. Stefano lucrează alături de echipa DTA Racing, condusă de Ulises Armellini, în Villa Ramallo, potrivit www.tn.com.ar.

Mașina ar urma să aibă un motor V8 de 4,4 litri

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Datele tehnice ale proiectului sunt spectaculoase, mai ales având în vedere vârsta celui care participă la dezvoltarea lui. Automobilul este proiectat cu un motor V8 de 4,4 litri, de origine germană, care ar urma să dezvolte aproximativ 400 de cai putere. Propulsorul va beneficia și de sistem Twin Turbo, potrivit www.tn.com.ar. Motorul ar urma să fie amplasat central-spate. Stefano a explicat că această configurație a fost aleasă pentru a permite o distribuție mai echilibrată a greutății automobilului.
Caroseria ar urma să fie realizată din fibră de carbon, un material apreciat în industria auto pentru greutatea redusă și rezistența sa.

Stefano vrea ca mașina să fie gata în zece luni

Copilul și-a stabilit și un termen pentru proiectul său. Stefano speră ca automobilul să fie finalizat în aproximativ zece luni și își dorește ca acesta să poată ajunge ulterior pe un circuit: „Când vor vedea mașina terminată, mi-ar plăcea ca oamenii să spună: «Wow!»”, a mărturisit Stefano, potrivit www.tn.com.ar. Pasiunea sa pentru automobile a început foarte devreme. Băiatul a povestit că, de la aproximativ un an și jumătate, îi ruga pe părinții săi să-i citească reviste despre mașini pe care bunicul său le păstrase. Tatăl copilului a povestit, la rândul său, că la numai doi ani Stefano recunoștea mărcile automobilelor pe care le vedea pe stradă, conform www.tn.com.ar.

Copilul visează să ajungă pilot de Formula 1

Stefano nu este interesat doar de proiectarea mașinilor. Unul dintre marile sale vise este să ajungă într-o zi pilot de Formula 1: „Să fiu pilot de Formula 1 ar fi un vis extraordinar pentru mine”, a declarat Stefano pentru www.lanacion.com.ar.
În viața de zi cu zi, însă, Stefano merge la școală la fel ca ceilalți copii de vârsta lui. Printre materiile sale preferate se numără matematica, artele plastice și educația fizică, iar în timpul liber joacă baschet și practică taekwondo. Automobilele rămân însă marea sa pasiune. La numai 9 ani, Stefano nu se limitează la a colecționa informații despre mașini, ci încearcă să transforme propriile idei într-un automobil adevărat, alături de specialiști din domeniu.

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