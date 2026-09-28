Un sandviș, un vape, o pungă de plastic sau chiar nisipul de pe plajă îți pot crea probleme la graniță. Descoperă ce obiecte sunt restricționate în mai multe țări și ce riști dacă nu respecți regulile.

Lucruri banale pe care nu ar trebui să le pui în bagaj când călătorești în anumite țări. Riști amenzi uriașe sau chiar închisoarea | Shutterstock

Când pleci în vacanță, ultimul lucru la care te gândești atunci când îți faci bagajul este că un sandviș, o pungă de plastic sau un medicament banal pentru răceală ți-ar putea crea probleme la destinație. Totuși, regulile de intrare diferă foarte mult de la o țară la alta, iar unele state au restricții surprinzătoare pentru obiecte pe care turiștii le consideră perfect normale.

Lucruri banale pe care nu ar trebui să le pui în bagaj când călătorești în anumite țări

Un exemplu este Maldive, unde turiștii trebuie să fie atenți la produsele alimentare pe care le transportă. Carnea de porc și produsele derivate din aceasta, inclusiv baconul, nu pot fi introduse în țară fără autorizația necesară. Așadar, ceea ce pare o gustare obișnuită pusă în bagaj înainte de plecare poate fi confiscat la controlul vamal.

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Dacă destinația este Singapore, atenția trebuie să fie îndreptată către țigările electronice. Țara are reguli extrem de stricte în privința dispozitivelor de vapat, iar importul, posesia și utilizarea acestora sunt interzise. Autoritățile efectuează controale inclusiv la punctele de frontieră, iar turiștii care sosesc cu astfel de produse pot fi sancționați.

O altă situație neobișnuită poate apărea în Noua Zeelandă. Acolo, regulile de biosecuritate sunt foarte stricte, iar alimentele trebuie declarate la sosire. Inclusiv un simplu sandviș poate intra în această categorie. Autoritățile îi sfătuiesc pe pasageri să nu păstreze în bagaj alimente pe care nu intenționează să le declare și să folosească recipientele special amenajate pentru acestea. Nedeclararea unui produs poate atrage o amendă, chiar dacă greșeala a fost făcută accidental.

Și în India există un obiect care îi poate surprinde pe turiști: telefonul prin satelit. Spre deosebire de telefonul mobil obișnuit, acesta se conectează direct la sateliți și poate fi folosit în zone în care nu există rețele GSM. În India, astfel de dispozitive sunt supuse unor restricții stricte și nu trebuie introduse sau utilizate fără aprobarea necesară.

În Marea Britanie, lucrurile sunt și mai clare în cazul spray-ului cu piper, spune www.gov.uk. Acesta este considerat o armă interzisă, iar turiștii nu îl pot aduce în Regatul Unit nici măcar pentru autoapărare. Regula este importantă mai ales pentru cei care obișnuiesc să poarte asupra lor astfel de produse atunci când călătoresc.

De ce riști să iei amendă pentru aceste obiecte

Lista obiectelor care pot crea probleme continuă cu pungile de plastic în Kenya. Țara are una dintre cele mai stricte legislații privind pungile de plastic, iar importul și utilizarea anumitor tipuri de pungi sunt interzise. Autoritățile recomandă turiștilor să renunțe la astfel de pungi înainte de a trece de controlul de frontieră.

În Italia, regula este mai puțin generală decât ar putea lăsa impresia o postare virală. În Sardinia, de exemplu, turiștii nu au voie să ia de pe plajă nisip, pietricele, pietre sau scoici. Gestul aparent inofensiv de a păstra într-un recipient puțin nisip ca amintire poate aduce o amendă de până la 3.000 de euro, arată Regione Autonoma della Sardegna.

Nici medicamentele nu trebuie puse în bagaj fără o verificare prealabilă. În Japonia, nu există o interdicție generală asupra medicamentelor obișnuite pentru răceală, însă anumite substanțe și anumite concentrații sunt strict reglementate. Printre substanțele pentru care există restricții se numără pseudoefedrina, motiv pentru care este recomandat ca turiștii să verifice ingredientele medicamentelor înainte de plecare.

În Turcia, un alt obiect aparent banal poate deveni o problemă: o monedă veche. Nu orice monedă este interzisă, însă obiectele care sunt considerate bunuri istorice, arheologice sau culturale sunt protejate prin lege, iar scoaterea lor din țară fără autorizație poate avea consecințe serioase.

Iar dacă destinația este Egipt, turiștii care vor să ia cu ei o dronă trebuie să verifice în prealabil condițiile de import și utilizare. Introducerea sau folosirea unei drone fără aprobarea necesară poate atrage consecințe legale severe.

Toate aceste exemple arată cât de diferite pot fi regulile de la o țară la alta. Un obiect permis și perfect obișnuit în România poate fi interzis sau supus unor condiții speciale în alt stat. De aceea, înainte de a pleca în vacanță, este important să verifici nu doar regulile companiei aeriene, ci și regulile vamale și de import ale țării în care urmează să ajungi.