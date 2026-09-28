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Șoferii care pot economisi peste 100 de lei dacă își cumpără rovinieta înainte de 1 octombrie. Ce se întâmplă cu taxa deja plătită

Începând cu 1 octombrie 2026, rovinieta pentru autoturisme nu va mai avea același preț pentru toate mașinile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 15:36 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 16:24
Șoferii care pot economisi peste 100 de lei dacă își cumpără rovinieta înainte de 1 octombrie. Ce se întâmplă cu taxa deja plătită | Shutterstok
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De la 1 octombrie 2026, sistemul de tarifare pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România trece printr-o schimbare majoră. Noutatea pentru șoferii de autoturisme este trecerea de la un tarif fix la unul diferențiat, stabilit în funcție de norma de poluare a vehiculului (clasa Euro) și de perioada de valabilitate aleasă, potrivit brasov.net.

Noile valori finale au fost stabilite prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 25 septembrie.

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Ce impact va avea schimbarea asupra autoturismelor

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Schimbarea face parte dintr-o reformă legislativă mai amplă, care vizează alinierea sistemului de taxare la standardele de mediu. Mașinile mai vechi și poluante vor fi taxate suplimentar, în timp ce vehiculele electrice și cele cu norme de poluare recente vor beneficia de anumite avantaje la perioadele mai lungi de valabilitate, relatează brasov.net.

Până la 30 septembrie, rovinieta anuală pentru autoturisme costă 262,92 lei, indiferent de norma Euro, potrivit sursei citate.

De la 1 octombrie, rovinieta pentru 12 luni va costa:

  • 228 lei - mașini electrice
  • 254 lei - Euro 6
  • 292 lei - Euro 4 și Euro 5
  • 330 lei - Euro 0, Euro 1, Euro 2 și Euro 3, potrivit monitoruloficial.ro.

Proprietarii vehiculelor Euro 3 sau mai vechi vor resimți cel mai puternic schimbarea. Rovinieta anuală pentru aceste mașini va ajunge la 330 de lei, reprezentând o creștere de peste 25% față de prețul actual, potrivit brasov.net.

Pentru Euro 6, noul tarif anual este 254 lei, adică cu 8,92 lei mai mic decât actualul tarif de 262,92 lei. Pentru electrice, noul tarif anual este de numai 228 lei. Așadar, nu tuturor șoferilor le este avantajos să cumpere anticipat, conform surselor citate.

Ce trebuie să știe șoferii cu roviniete active

Rovinietele pentru autoturisme cumpărate înainte de intrarea în vigoare a noului sistem își păstrează valabilitatea până la data expirării, potrivit cnair.ro și monitoruloficial.ro.

Noile tarife se aplică rovinietelor a căror perioadă de valabilitate începe la 1 octombrie 2026 sau ulterior.

De la 1 octombrie devine operațional și noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone intră în funcțiune TollRo, unde tariful este calculat în funcție de distanța parcursă și alte criterii, relatează cnair.ro.

Așadar, cei care au Euro 0-3 sunt cei pentru care cumpărarea rovinietei anuale la tariful actual poate conta cel mai mult - aproximativ 67 de lei diferență. Pentru Euro 6 și electrice, dimpotrivă, tariful anual de după 1 octombrie este mai mic decât cel actual.

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