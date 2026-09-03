Antena Căutare
Home News Actualitate O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic. Doar 45 au supraviețuit

O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic. Doar 45 au supraviețuit

Descoperire cutremurătoare în Atlantic: zeci de migranți, găsiți morți după 26 de zile în derivă

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 13:17 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 13:25
O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic. Doar 45 au supraviețuit | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cel puțin 80 de persoane, printre care și un bebeluș, au fost găsite fără viață la bordul unei ambarcațiuni care ar fi plutit în derivă timp de 26 de zile în largul Insulelor Canare, potrivit informațiilor relatate de presa spaniolă.

O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic

Ambarcațiunea de mici dimensiuni a fost descoperită în Atlantic, în apropierea arhipelagului spaniol aflat în largul coastei de nord-vest a Africii. Situația a fost semnalată de agenția de presă spaniolă EFE, iar cazul a atras atenția asupra pericolelor extreme cu care se confruntă persoanele care încearcă să ajungă în Europa pe mare.

Potrivit informațiilor transmise de Garda Civilă către organizația neguvernamentală spaniolă Caminando Fronteras, barca ar fi provenit cel mai probabil din Gambia. Ipoteza este susținută de inscripțiile observate pe coca ambarcațiunii, care indică faptul că aceasta ar fi parcurs ruta atlantică pornind din această țară, arata cei de la independent.co.uk.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O nouă șosea din România va avea 16 poduri și pasaje și va costa 686 de milioane de lei. Unde va fi construită

Cele 26 de zile petrecute în derivă ar fi transformat călătoria într-o tragedie. Numărul mare de victime scoate din nou în evidență riscurile traversării Atlanticului cu ambarcațiuni improvizate și insuficient echipate pentru o asemenea distanță.

Una dintre cele mai periculoase rute către Europa

Ruta atlantică spre Insulele Canare este una dintre cele mai utilizate căi de migrație către Europa, dar și una dintre cele mai periculoase. În fiecare an, mii de persoane pornesc din țări precum Senegal, Gambia, Maroc sau Mauritania, sperând să ajungă în arhipelagul spaniol.

Călătoriile sunt făcute frecvent la bordul unor ambarcațiuni precare, iar traversarea poate dura zile întregi, în funcție de condițiile meteorologice și de starea vaselor. Lipsa hranei și a apei, problemele tehnice și vremea nefavorabilă pot transforma rapid o astfel de călătorie într-o situație de supraviețuire.

Citește și: Secretul bulionului de roșii care își păstrează gustul luni întregi. Greșeala care poate strica tot

Autoritățile spaniole desfășoară în mod constant operațiuni de căutare și salvare în zonă, însă ruta a fost asociată de-a lungul anilor cu numeroase naufragii și dispariții. Tragedia descoperită în largul Insulelor Canare readuce în atenție amploarea fenomenului și prețul uman al uneia dintre cele mai periculoase traversări maritime către Europa.

Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie
Observatornews.ro Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Antena 3 China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
SpyNews Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie” Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul BZI
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când clienții o duc rău
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când... Jurnalul
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi” Kudika
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are Redactia.ro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x