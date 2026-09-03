Descoperire cutremurătoare în Atlantic: zeci de migranți, găsiți morți după 26 de zile în derivă

O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic. Doar 45 au supraviețuit | Shutterstock

Cel puțin 80 de persoane, printre care și un bebeluș, au fost găsite fără viață la bordul unei ambarcațiuni care ar fi plutit în derivă timp de 26 de zile în largul Insulelor Canare, potrivit informațiilor relatate de presa spaniolă.

O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic

Ambarcațiunea de mici dimensiuni a fost descoperită în Atlantic, în apropierea arhipelagului spaniol aflat în largul coastei de nord-vest a Africii. Situația a fost semnalată de agenția de presă spaniolă EFE, iar cazul a atras atenția asupra pericolelor extreme cu care se confruntă persoanele care încearcă să ajungă în Europa pe mare.

Potrivit informațiilor transmise de Garda Civilă către organizația neguvernamentală spaniolă Caminando Fronteras, barca ar fi provenit cel mai probabil din Gambia. Ipoteza este susținută de inscripțiile observate pe coca ambarcațiunii, care indică faptul că aceasta ar fi parcurs ruta atlantică pornind din această țară, arata cei de la independent.co.uk.

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Cele 26 de zile petrecute în derivă ar fi transformat călătoria într-o tragedie. Numărul mare de victime scoate din nou în evidență riscurile traversării Atlanticului cu ambarcațiuni improvizate și insuficient echipate pentru o asemenea distanță.

Una dintre cele mai periculoase rute către Europa

Ruta atlantică spre Insulele Canare este una dintre cele mai utilizate căi de migrație către Europa, dar și una dintre cele mai periculoase. În fiecare an, mii de persoane pornesc din țări precum Senegal, Gambia, Maroc sau Mauritania, sperând să ajungă în arhipelagul spaniol.

Călătoriile sunt făcute frecvent la bordul unor ambarcațiuni precare, iar traversarea poate dura zile întregi, în funcție de condițiile meteorologice și de starea vaselor. Lipsa hranei și a apei, problemele tehnice și vremea nefavorabilă pot transforma rapid o astfel de călătorie într-o situație de supraviețuire.

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Autoritățile spaniole desfășoară în mod constant operațiuni de căutare și salvare în zonă, însă ruta a fost asociată de-a lungul anilor cu numeroase naufragii și dispariții. Tragedia descoperită în largul Insulelor Canare readuce în atenție amploarea fenomenului și prețul uman al uneia dintre cele mai periculoase traversări maritime către Europa.