Cum poți să pregătești un bulion de roșii ca la carte. Vezi ce greșeală să eviți neapărat.

Secretul bulionului de roșii care își păstrează gustul luni întregi. Greșeala care poate strica tot | Shutterstock

Bulionul de casă, mai gustos dacă alegi roșiile potrivite. Ce trebuie să știi înainte să-l pui în borcane.

Secretul bulionului de roșii care își păstrează gustul luni întregi

Bulionul făcut în casă rămâne unul dintre preparatele preferate la început de toamnă, când roșiile sunt bine coapte și au cea mai intensă aromă. Pentru un rezultat gustos și bine legat, alegerea ingredientului principal este esențială. Roșiile foarte coapte, cărnoase și bine dezvoltate sunt ideale pentru bulion, deoarece au mai multă pulpă și lasă mai puțină apă în timpul preparării.

Articolul continuă după reclamă

Nu este nevoie de o rețetă complicată pentru a obține un bulion aromat. După ce roșiile sunt spălate și pregătite, acestea pot fi transformate în suc sau pastă, în funcție de textura dorită. Secretul este însă răbdarea. Fierberea la foc mic permite eliminarea treptată a apei, iar pe măsură ce lichidul scade, gustul roșiilor devine mai concentrat. În plus, o fierbere lentă ajută la obținerea consistenței specifice bulionului.

Sarea se adaugă după gust, în funcție de preferințele fiecăruia. Este important însă ca aceasta să nu fie considerată un conservant care garantează siguranța produsului. Pentru ca bulionul să poată fi păstrat în condiții corespunzătoare, contează mai ales metoda de conservare folosită și respectarea etapelor de procesare.

Citește și: Chef Ștefan Popescu, dezvăluiri despre spiritualitate. A manifestat totul în viață, inclusiv emisiunea: „Soția m-a îndrumat”

Un alt aspect important este pregătirea recipientelor. Borcanele sau sticlele în care va fi pus bulionul trebuie să fie foarte curate și sterilizate corespunzător. Capacele trebuie, de asemenea, să fie în stare bună și potrivite pentru conservare.

Ce este important atunci când pregătim bulionul de roșii

În cazul produselor din roșii preparate pentru păstrare pe termen lung, acidifierea corectă este un pas important pentru siguranță. Roșiile pot avea niveluri diferite de aciditate, iar metodele moderne de conservare la domiciliu recomandă respectarea unei proceduri testate, inclusiv a cantităților și timpilor de procesare. Astfel, nu este suficient ca bulionul să fie fiert și pus fierbinte în recipiente.

Citește și: EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență de coșmar într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”

Pentru un bulion reușit, așadar, contează atât gustul, cât și modul în care este conservat. Roșiile cărnoase oferă o bază mai consistentă, fierberea lentă intensifică aroma, iar recipientele sterilizate și metoda sigură de procesare contribuie la păstrarea preparatului în condiții corespunzătoare.