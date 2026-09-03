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O nouă șosea din România va avea 16 poduri și pasaje și va costa 686 de milioane de lei. Unde va fi construită

Centura Pucioasa – Fieni intră în execuție. Drumul de 12,68 kilometri va avea patru benzi

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 10:48 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 10:50
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O nouă șosea din România va avea 16 poduri și pasaje și va costa 686 de milioane de lei. Unde va fi construită | Shutterstock
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Proiectul privind construirea centurii orașelor Pucioasa și Fieni a trecut la etapa de execuție. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 1 septembrie 2026, investiția fiind una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din județul Dâmbovița.

O nouă șosea din România va avea 16 poduri și pasaje și va costa 686 de milioane de lei

Noua variantă ocolitoare va avea 12,68 kilometri și va fi primul drum din județ construit cu patru benzi de circulație, câte două pentru fiecare sens. Valoarea totală a proiectului ajunge la aproximativ 686 de milioane de lei, iar finanțarea nerambursabilă se ridică la aproape 138 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care a transmis că emiterea ordinului marchează începutul efectiv al lucrărilor la unul dintre proiectele majore de infrastructură ale județului, potrivit celor de la gazetadambovitei.ro.

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Cum va arăta noua centură

Traseul va porni din comuna Brănești, în zona Haltei Scârlența, și va urmări în mare parte cursul râului Ialomița. Șoseaua va ocoli comuna Moțăieni pe o porțiune cuprinsă între kilometrii 7 și 11, urmând să revină în DN71 la ieșirea din Fieni, pe teritoriul comunei Buciumeni.

Proiectul este unul complex și include mai multe conexiuni cu infrastructura rutieră existentă. La cele două capete ale traseului vor fi amenajate noduri rutiere cu câte patru bretele, astfel încât să fie asigurate toate direcțiile de deplasare.

Sunt prevăzute și două noduri intermediare. Unul va face legătura cu DC136A, în zona Pucioasa, iar cel de-al doilea va asigura conexiunea cu DN71, la intrarea în Fieni.

Pe lângă cei aproape 13 kilometri de drum, investiția cuprinde 16 poduri, viaducte și pasaje, lucrări care vor contribui la traversarea principalelor obstacole naturale și rutiere de pe traseu.

Principalul obiectiv al centurii este preluarea traficului de tranzit, în special a celui greu, care traversează în prezent orașele Pucioasa și Fieni. Autoritățile estimează că noua șosea va reduce aglomerația din localități, va crește siguranța rutieră și va permite o circulație mai fluentă în zonă.

Intrarea proiectului în faza de execuție reprezintă, astfel, un pas important pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Dâmbovița și pentru descongestionarea traficului de pe DN71.

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