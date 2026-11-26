Parada militară de 1 Decembrie 2026 începe la ora 11:00, la Arcul de Triumf din București. Află când au loc repetițiile generale și în ce intervale poți urmări antrenamentele.

Parada de 1 Decembrie 2026. La ce oră începe și când au loc repetițiile generale la Arcul de Triumf | Profimediaimages.ro

Se apropie Ziua Națională a României, iar pregătirile pentru parada militară de 1 Decembrie 2026 au intrat în linie dreaptă. Evenimentul va avea loc în Piața Arcului de Triumf din București, unde sunt așteptați peste 2.000 de militari și specialiști. Ministerul Apărării Naționale a anunțat programul paradei, dar și zilele și orele la care vor avea loc repetițiile generale.

Parada de 1 Decembrie 2026. La ce oră începe și când au loc repetițiile generale la Arcul de Triumf

Pregătirile pentru Ziua Națională a României au intrat în linie dreaptă. Parada militară de 1 Decembrie 2026 va avea loc în Piața Arcului de Triumf din București, iar autoritățile au anunțat programul evenimentului, dar și zilele în care vor avea loc repetițiile generale.

Cei care vor să urmărească parada trebuie să știe că în zona Arcului de Triumf vor fi impuse și restricții de circulație.

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Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), la evenimentul din acest an vor participa peste 2.000 de militari și specialiști, aproximativ 130 de mijloace tehnice și 45 de aeronave. De asemenea, la defilare vor lua parte și peste 300 de militari străini din mai multe state aliate.

La ce oră începe parada militară de 1 Decembrie 2026

Parada Militară Națională va avea loc marți, 1 decembrie 2026, în Piața Arcului de Triumf din București. Evenimentul va începe la ora 11:00 și va marca Ziua Națională a României.

La defilare vor participa militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Potrivit MApN, vor fi prezentate și aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. Printre participanți se vor număra și peste 300 de militari străini, din țări precum Franța, Germania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii și Turcia.

După încheierea ceremoniei oficiale, în zona Arcului de Triumf va putea fi vizitată o expoziție de tehnică militară. Aceasta va fi deschisă până la ora 14:30.

Când au loc repetițiile generale pentru parada de 1 Decembrie

Cei care vor să vadă pregătirile pentru parada militară trebuie să știe că repetițiile generale sunt programate în două zile, la Arcul de Triumf.

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Apărării Naționale, acestea vor avea loc astfel:

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026: între orele 09:00 și 16:00.

Luni, 30 noiembrie 2026: între orele 09:00 și 12:00.

De asemenea, joi, 26 noiembrie, de la ora 11:00, este programată o repetiție în Complexul de poligoane Ghencea, la care vor putea participa reprezentanții presei.

În perioada 25-30 noiembrie vor avea loc și antrenamente cu aeronave militare, la înălțimi mici, în București, județul Ilfov și Alba Iulia.

MApN a anunțat că zborurile vor fi efectuate cu respectarea măsurilor de siguranță aeriană și cu reducerea impactului fonic asupra populației.

Ce restricții de circulație vor fi în București pentru parada de 1 Decembrie

Pregătirile pentru parada militară vor aduce modificări importante în traficul din Capitală. Brigada Rutieră București va institui restricții de circulație în zona Arcului de Triumf, atât în zilele repetițiilor generale, cât și pe 1 Decembrie.

Potrivit măsurilor anunțate de autorități, în zilele de 28 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul rutier va fi restricționat gradual pe mai multe artere.

Printre zonele afectate se numără:

Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, precum și străzile adiacente.

Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf.

Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Străzile Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Docenților și Mahatma Gandhi.

Aleea Primo Nebiolo și strada Monetăriei.

De asemenea, vor exista restricții pentru parcarea și staționarea autovehiculelor în mai multe zone din apropierea Arcului de Triumf. Măsurile sunt necesare pentru amenajarea spațiului în care se va desfășura ceremonia și pentru organizarea repetițiilor.

Restricții suplimentare pe 1 Decembrie

În ziua paradei, restricțiile vor viza și circulația pietonilor. Între orele 02:00 și 14:00, accesul pietonal va fi interzis pe anumite porțiuni din Șoseaua Kiseleff, strada Alexandru Constantinescu și Bulevardul Mareșal Constantin Prezan.

Vor exista restricții și în Parcul Regele Mihai I, în anumite zone din apropierea Arcului de Triumf.

Totodată, în perioada 30 noiembrie, ora 12:00 – 1 decembrie, ora 18:00, vor fi impuse restricții suplimentare pe mai multe benzi din Piața Arcului de Triumf și pe strada Alexandru Constantinescu. Acestea sunt necesare pentru montarea și demontarea tribunei oficiale.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona în zilele respective și să folosească rute alternative pentru a nu rămâne blocați în trafic.

Când vor fi trase salvele de tun de Ziua Națională

Un alt moment important al paradei va fi reprezentat de salvele de tun trase în timpul intonării Imnului Național.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, vor fi trase 21 de salve de tun în intervalul 11:00-12:00, atât în timpul repetițiilor generale din 28 și 30 noiembrie, cât și în ziua de 1 Decembrie.

Acestea vor avea loc în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare de Ziua Națională.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au avertizat că zgomotul produs de salvele de tun și de survolul aeronavelor ar putea crea disconfort. Avertismentul este adresat inclusiv proprietarilor de animale de companie.