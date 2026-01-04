Românii care au credite în lei cu dobândă variabilă vor plăti rate mai mici, după ce indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a scăzut sub pragul de 6% pentru prima dată de la începutul anului.

Rate mai mici pentru românii cu credite în lei, după ce IRCC a coborât sub 6% | Shutterstock

Potrivit informațiilor relatate de TVR Info, tendința descendentă ar putea continua și în perioada următoare, ceea ce aduce perspective mai favorabile pentru debitori.

Scăderea ratelor este determinată de evoluția IRCC, indicator utilizat la calcularea dobânzilor pentru creditele în lei cu dobândă variabilă acordate după anul 2019. Cel mai recent nivel al indicelui este de 5,68%, în scădere față de 6,06% la finalul anului trecut. Chiar dacă acest nivel rămâne peste cel înregistrat la începutul anului 2025, el marchează o relaxare importantă a costurilor de creditare, potrivit libertatea.ro.

Efectele acestei scăderi nu vor fi resimțite imediat în buzunarele românilor. Deși valoarea IRCC este anunțată la finalul anului 2025, impactul asupra ratelor va deveni vizibil abia în primul trimestru din 2026. Explicația ține de mecanismul de calcul: indicele este recalculat la sfârșitul fiecărui trimestru și aplicat de bănci în următoarele trei luni, ceea ce generează un decalaj între anunțarea valorii și efectul concret asupra ratelor.

Astfel, persoanele cu credite raportate la IRCC ar putea observa scăderi ușoare ale ratelor în primele luni din 2026. Economiștii estimează că indicele ar putea continua să se reducă lent, pe fondul temperării inflației și al menținerii unei economii relativ stabile.

Conform datelor actuale, IRCC aplicabil de la 1 aprilie 2026 ar putea ajunge în jurul valorii de 5,57%, un nivel apropiat de cel din vara anului 2025. Chiar și în acest scenariu, specialiștii atrag atenția că împrumuturile vor rămâne costisitoare și pe parcursul anului 2026, iar reducerile de rate vor fi graduale. Scăderi mai consistente sunt anticipate abia din 2027.

În ciuda diminuării IRCC, dobânda fixă rămâne cea mai avantajoasă opțiune pentru cei care intenționează să contracteze un credit în această perioadă. Potrivit unui studiu realizat de o platformă de creditare, mulți români ajung să aloce aproape jumătate din salariu pentru plata ratelor lunare.

Pentru a limita riscurile asociate supraîndatorării, Banca Națională a României a stabilit un grad maxim de îndatorare de 40% din venituri pentru împrumuturile în lei. Măsura are rolul de a proteja debitorii în contextul fluctuațiilor de dobândă și al incertitudinilor economice, chiar dacă perspectivele pe termen mediu indică o ușoară relaxare a costurilor de creditare.