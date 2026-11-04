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Schimbări majore în Codul Rutier: Legea motocicliștilor a fost promulgată! Ce trebuie să știe șoferii și motocicliștii

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat ieri decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului Rutier, care îi vizează direct pe motocicliști, mopediști și bicicliști.

Autor: Narcis Voica
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 14:14 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 14:21
Motocicliștii se vor putea strecura printre mașini, atâta timp cât nu deranjează șoferii
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Conform modificărilor aduse Codului Rutier, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile rezervate mijloacelor de transport în comun, dar doar în condițiile stabilite de administratorul drumului (primărie sau administratorul rutier local). De asemenea, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii au permisiunea de a avansa pe lângă coloanele de vehicule oprite (la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată), cu o viteză de cel mult 20 km/h și cu condiția să aibă suficient spațiu lateral și să nu stânjenească ceilalți participanți la trafic.

Spațiu de siguranță pentru vehiculele pe două roți

La intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată cu barieră sau semibarieră va fi amenajat un spațiu de siguranță de 3 metri înaintea marcajului transversal de oprire, destinat poziționării motocicletelor și mopedelor în fața mașinilor.
În același text de lege se reamintește clar obligația ca cei care conduc mopede și motociclete și pasagerii acestora să poarte căști de protecție omologate, cu elementele de siguranță fixate corespunzător.

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Promulgarea nu înseamnă aplicarea automată de a doua zi. Legea trebuie publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la 30 de zile de la publicare. Totodată, Guvernul are la dispoziție 60 de zile pentru a actualiza regulamentul de aplicare a Codului rutier. Primăriile urmează să amenajeze locuri de parcare dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice cu cel puţin șase locuri pentru autoturisme.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, pe 7 octombrie, cu 238 de voturi „pentru”, trei voturi „împotrivă” și 15 abțineri. „Merg pe motocicletă de la 16 ani şi ştiu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o maşină mai puţin în coloană şi un loc de parcare liber, deci legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi. Le mulţumesc colegilor din toate cele patru partide şi celor de la MotoADN, care au adus proiectul în Parlament şi l-au susţinut până la capăt”, afirma fostul ministru Sebastian Burduja, coiniţiator al legii, după adoptarea acesteia în plenul Camerei.

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