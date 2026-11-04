Camerele ascunse pot fi deghizate în obiecte obișnuite din camera de hotel. Iată cum poți folosi telefonul mobil pentru a verifica dacă ești supravegheat și ce trebuie să faci dacă descoperi un dispozitiv.

Cum poți descoperi camerele de supraveghere ascunse într-o cameră de hotel sau într-un apartament, folosind doar telefonul mobil | Shutterstock

După ce o influenceriță a povestit cum a descoperit camere de supraveghere ascunse în camera sa de hotel, tot mai mulți oameni au devenit preocupați de acest subiect. Pentru cei care călătoresc des, cazarea într-o locație nouă poate veni și cu un risc tulburător: posibilitatea ca în încăpere să existe dispozitive ascunse de înregistrare, instalate pentru a-i spiona pe vizitatori.

Cum poți descoperi camerele de supraveghere ascunse într-o cameră de hotel

Unele tipuri de cazare, în special închirierile pe termen scurt și proprietățile private, pot ridica semne de întrebare în privința siguranței și a intimității oaspeților. Deși amploarea problemei este greu de stabilit, un raport CNN a arătat că o platformă de cazare a procesat 35.000 de solicitări de asistență legate de dispozitive de supraveghere în deceniul precedent.

Soneriile inteligente și camerele de securitate amplasate în exteriorul proprietăților au devenit tot mai frecvente. Acestea pot fi permise în anumite condiții, în conformitate cu regulile platformelor de cazare.

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În schimb, dispozitivele de înregistrare amplasate în interiorul locuințelor sunt interzise de majoritatea platformelor importante.

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Camerele de supraveghere pot fi însă dificil de observat, deoarece unele sunt deghizate în obiecte obișnuite de uz casnic, precum detectoare de fum, încărcătoare sau chiar ceasuri și alte accesorii decorative.

Cum poți verifica dacă există camere ascunse în camera de hotel

Telefonul mobil poate fi un instrument util atunci când vrei să verifici dacă într-o cameră există dispozitive de supraveghere ascunse. Una dintre cele mai simple metode presupune folosirea lanternei.

Închide draperiile și stinge luminile, apoi plimbă încet lanterna telefonului prin încăpere și verifică obiectele care ar putea ascunde o cameră. Lentilele pot reflecta lumina și pot produce mici sclipiri, iar acestea pot reprezenta un indiciu că în obiectul respectiv se află un dispozitiv optic.

Printre locurile în care ar putea fi ascunse camere se numără detectoarele de fum, purificatoarele de aer, televizoarele, capetele de duș sau corpurile de iluminat.

Este important să verifici cu atenție obiectele amplasate în poziții din care ar putea surprinde patul, baia sau alte zone în care ai nevoie de intimitate.

O altă metodă presupune verificarea oglinzilor. Poți îndrepta lanterna spre suprafața acesteia și poți observa modul în care se reflectă lumina. Totuși, această verificare nu este suficientă pentru a stabili dacă o oglindă este una obișnuită sau bidirecțională.

Există și așa-numitul test al degetului, prin care îți așezi vârful degetului pe suprafața oglinzii. La o oglindă obișnuită, între deget și reflexia sa apare, de regulă, un mic spațiu. Cu toate acestea, rezultatul nu este concludent, deoarece aspectul poate varia în funcție de modul în care este construită oglinda.

Camera telefonului poate fi folosită și pentru a verifica dacă există surse de lumină infraroșie, utilizate de unele camere de supraveghere cu vedere nocturnă. În anumite condiții, acestea pot apărea pe ecran sub forma unor puncte luminoase mov sau albe.

Pentru a verifica dacă telefonul poate detecta lumina infraroșie, îndreaptă camera acestuia spre telecomanda televizorului, apoi apasă câteva butoane. Dacă pe ecran apare o lumină, înseamnă că senzorul camerei poate detecta cel puțin o parte din radiația infraroșie. Este important de reținut că multe telefoane filtrează această lumină, iar testul nu funcționează în toate cazurile.

Ce faci dacă găsești o cameră ascunsă

Dacă suspectezi că în spațiul în care ești cazat există un dispozitiv de supraveghere, încearcă mai întâi să verifici dacă este într-adevăr o cameră. Nu demonta și nu atinge dispozitivul, pentru a nu distruge eventuale probe.

Dacă suspiciunea se confirmă, fotografiază dispozitivul și locul în care este amplasat. Ulterior, contactează poliția și anunță serviciul de asistență pentru clienți al platformei prin intermediul căreia ai închiriat proprietatea.

Este important să-ți protejezi intimitatea și să nu ignori eventualele indicii care îți provoacă suspiciuni.

Totuși, niciuna dintre metodele prezentate nu garantează identificarea tuturor camerelor ascunse.