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Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Task-ul cabinei telefonice a degenerat! Paula susține că a fost lovită: „M-a dat cu capul de pământ!”
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Mireasa, sezonul 14. Task-ul cabinei telefonice a degenerat! Paula susține că a fost lovită: „M-a dat cu capul de pământ!”

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Task-ul cabinei telefonice a fost marcat de tensiuni și acuzații. Paula a povestit că ar fi fost lovită în timpul probei și a reacționat revoltată: „Suntem animale?! M-a dat cu capul de pământ!”. Între timp, telefonul a sunat, iar concurenții aflați în cabină au fost nevoiți să elimine unul dintre ei.
Miercuri, 04.11.2026, 14:29
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Mireasa, sezonul 14. Teorii și reproșuri la adresa Veronicăi! „Nu ești asumată!”

Mireasa, sezonul 14. Teorii și reproșuri la adresa Veronicăi! „Nu ești asumată!”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 14:13 Super Neatza. Cum să îți organizezi programul de lucru pentru o viață mai echilibrată

Super Neatza. Cum să îți organizezi programul de lucru pentru o viață mai echilibrată

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 11:32 Super Neatza. Ciobănescul olandez, un câine potrivit pentru pază și protecție. Ce trebuie să știe viitorii stăpâni

Super Neatza. Ciobănescul olandez, un câine potrivit pentru pază și protecție. Ce trebuie să știe viitorii stăpâni

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 11:29 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Cine are mai mult noroc la zaruri, Cuza sau Ramona Olaru?

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Cine are mai mult noroc la zaruri, Cuza sau Ramona Olaru?

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 11:15 Ghidul Furnicutelor de Black Friday la eMAG. Te furnică și pe tine de Black Friday?

Ghidul Furnicutelor de Black Friday la eMAG. Te furnică și pe tine de Black Friday?

Miercuri, 04.11.2026, 11:05 Super Neatza. Cum putem să îi ajutăm pe copii să descopere știința prin joacă și experimente

Super Neatza. Cum putem să îi ajutăm pe copii să descopere știința prin joacă și experimente

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 10:40 Super Neatza. Cum învățăm să folosim inteligența artificială pentru a munci mai eficient

Super Neatza. Cum învățăm să folosim inteligența artificială pentru a munci mai eficient

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 10:11 Super Neatza. Plan financiar pentru noul an: Cum să îți organizezi veniturile și cheltuielile

Super Neatza. Plan financiar pentru noul an: Cum să îți organizezi veniturile și cheltuielile

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 09:18 Super Neatza. La multi ani, Gabriela!

Super Neatza. La multi ani, Gabriela!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 09:15 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot primi un mesaj mult așteptat de la o fostă poveste de iubire!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot primi un mesaj mult așteptat de la o fostă poveste de iubire!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 09:14 Super Neatza. Laringita acută și cronică: Care sunt diferențele, de ce apare și cum se tratează

Super Neatza. Laringita acută și cronică: Care sunt diferențele, de ce apare și cum se tratează

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 08:47 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice între 4 și 13 grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice între 4 și 13 grade!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 08:39
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