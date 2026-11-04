Mireasa, sezonul 14. Task-ul cabinei telefonice a degenerat! Paula susține că a fost lovită: „M-a dat cu capul de pământ!”

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Task-ul cabinei telefonice a fost marcat de tensiuni și acuzații. Paula a povestit că ar fi fost lovită în timpul probei și a reacționat revoltată: „Suntem animale?! M-a dat cu capul de pământ!”. Între timp, telefonul a sunat, iar concurenții aflați în cabină au fost nevoiți să elimine unul dintre ei.

Miercuri, 04.11.2026, 14:29