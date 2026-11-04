Suma fabuloasă pe care Cristi Borcea o cheltuiește pentru cei nouă copii și întreținerea familiei. Câți bani îi trebuie lunar

Cristi Borcea tocmai a dezvăluit ce sumă îi trebuie lunar pentru a putea face față cheltuielilor și întreținerea familiei. Soțul Valentinei Pelinel a confirmat zvonurile în ceea ce privește banii pe care îi cheltuiește pentru cei nouă copii.

Cristi Borcea nu se uită la bani atunci când vine vorba despre familie. Omul de afaceri a dezvăluit că are cheltuieli lunare de aproximativ jumătate de milion de euro. Suma este una considerabilă și include atât nevoile copiilor, cât și alte obligații financiare pe care trebuie să le acopere.

Cristi Borcea spune că are cheltuieli de 500.000 de euro în fiecare lună

Omul de afaceri a explicat că responsabilitățile financiare sunt numeroase, mai ales în contextul în care are nouă copii. Educația acestora, meditațiile, școlile, dar și întreținerea locuințelor și celelalte cheltuieli de zi cu zi presupun un buget consistent.

Cristi Borcea a explicat că banii sunt împărțiți între mai multe obligații, de la plata chiriilor și a impozitelor pentru case, până la întreținerea mașinilor și pensiile alimentare.

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Bugetul anual ajunge la aproximativ 6 milioane de euro

Potrivit declarațiilor sale, cheltuielile lunare de aproximativ 500.000 de euro înseamnă un buget anual de circa 6 milioane de euro.

Fostul acționar de la Dinamo susține că aceste sume sunt justificate de responsabilitățile familiale și personale pe care le are. Pe lângă educația copiilor, bugetul trebuie să acopere și costurile mai multor proprietăți, ale mașinilor, dar și alte obligații financiare.

Viața personală a lui Cristi Borcea a fost de-a lungul timpului în atenția publicului. Omul de afaceri a fost căsătorit de trei ori, iar în prezent formează o familie alături de Valentina Pelinel, cu care s-a căsătorit pe 12 septembrie 2018.

Cei doi au împreună trei copii: un băiat, Milan, și gemenele Indira și Rania. Ceilalți șase copii ai lui Borcea provin din relațiile cu Mihaela Borcea, Alina Vidican și avocata Simona Voiculescu. Astfel, omul de afaceri are în total nouă copii cu patru femei.