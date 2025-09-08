(P) Back to school – Avem microbuze școlare sigure?

Ca în fiecare an, luna septembrie este marcată de ghiozdane pregătite, uniforme impecabile, părinți emoționați și elevi entuziasmați. Noul an școlar reprezintă un nou început. De asemenea, pentru mulți copii din România, reprezintă și reluarea rutinei reprezentate de drumul spre educație, în microbuze școlare.

Elevii care trăiesc în sate sau în zone izolate trebuie să parcurgă un traseu adesea lung, anevoios și, uneori, nesigur. În plus, prin comasarea instituțiilor de învățământ, acest scenariu va deveni realitate pentru tot mai mulți elevi.

În acest context, siguranța transportului elevilor devine o chestiune de interes național. Avem microbuze școlare sigure? Răspunsul vine din legislație, dar mai ales din tehnologie.

Legea nr. 162/2024 – Un pas important pentru siguranța elevilor

În luna mai 2024, a fost promulgată Legea nr. 162/2024, care prevede că toate microbuzele școlare din România trebuie să fie echipate, în mod obligatoriu, cu sisteme de monitorizare video și localizare GPS, în timp real. Această reglementare vine ca răspuns la ani de incidente, neclarități și lipsă de transparență în ceea ce privește transportul elevilor către și de la unitățile de învățământ.

Legea impune autorităților locale și instituțiilor școlare să ia măsuri concrete pentru a se asigura că fiecare microbuz școlar este urmărit și supravegheat. Nu doar pentru protecția elevilor, ci și pentru a crește încrederea părinților în acest serviciu esențial.

O lege, oricât de bine ar fi redactată, nu are puterea să schimbe lucrurile de una singură. Impactul real apare atunci când regulile sunt aplicate corect și sprijinite de tehnologie. Aici intervine compania românească AROBS TrackGPS, care a dezvoltat FleetCam, o soluție inovatoare ce răspunde direct nevoilor din teren.

Cum contribuie FleetCam la siguranța microbuzelor școlare?

FleetCam este o soluție de video telematică, care îmbină informațiile video cu datele telematice și localizarea prin GPS. Este concepută pentru a oferi un control complet asupra flotelor de vehicule – inclusiv cele dedicate transportului școlar. Această tehnologie permite urmărirea în timp real a traseului parcurs de fiecare microbuz școlar. Cu toate acestea, este capabilă de mai mult: oferă transmisiune video live, înregistrare continuă și acces la alerte automate în caz de incidente.

FleetCam depășește funcționalitatea sistemelor clasice, oferind mult mai mult decât simplă supraveghere video. Detectează comportamentele riscante ale șoferului, precum frânări bruște, accelerări agresive sau abateri de la traseul stabilit. Mai mult, oferă rapoarte detaliate administratorilor flotei, directorilor de școli sau autorităților locale.

În acest fel, FleetCam nu doar înregistrează – ci previne, avertizează și contribuie activ la siguranța elevilor.

