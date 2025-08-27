Antena Căutare
Home News Auto (P) Pentru șoferi: bine de știut despre control de rutină în trafic, sfat de la un cabinet de avocatură din Cluj

(P) Pentru șoferi: bine de știut despre control de rutină în trafic, sfat de la un cabinet de avocatură din Cluj

Ce faci dacă ești acuzat de conducere sub influența substanțelor psihoactive?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 17:28 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 17:28
(P) Pentru șoferi: bine de știut despre control de rutină în trafic, sfat de la un cabinet de avocatură din Cluj | freepik.com

Ce se întâmplă dacă tu de fapt nu ai consumat nimic recent din lista substanțelor interzise? Nu ești singurul care a pățit asta, așadar citește în continuare despre sfatul de la un cabinet de avocatură din Cluj!

Drugtest pozitiv - ce e de făcut?

La un simplu control de rutină în trafic, dacă drugtestul este pozitiv, riști suspendarea dreptului de a conduce, se reține permisul, se întocmește dosar penal, acest tip de infracțiune fiind pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Iată ce ne sfătuiește un avocat de la cabinet avocatura din Cluj: cereți sfatul unui avocat, întrucât nu se pot da soluții de condamnare dacă proba recoltată din sânge și din urină indică altfel de rezultate. Sunt cazuri ale celor care au test pozitiv la urină și negativ la sânge.

Articolul continuă după reclamă

Ce poți face? O analiză suplimentară, o probă solicitată de la IML, care să justifice în ce măsură capacitatea conducătorului auto a fost sau nu afectată de consumul acelor substanțe psihoactive, în momentul în care a fost depistat în trafic.

Refuzul de prelevare a probelor nu ajută

A existat o vreme în care unii șoferi, mai rebeli, considerau că pot obține amânări sau schimbări de context dacă trag de timp ori chiar refuză să le fie luate probe. Înseamnă însă să fie agravată situația, pentru că refuzul vehement înseamnă infracțiune.

Bine de știut este de asemenea că, în cazul în care se aplică și pedepse complementare, dreptul de a conduce, după o astfel de faptă, se suspendă până la 10 ani. Recent, așa cum a fost publicat și în Monitorul Oficial, interzicerea dreptului de a conduce un autovehicul a celor care au fost prinși în trafic cu consum de substanțe interzise, s-a prelungit până la 10 ani, nu 5 cât a fost până acum. Această este pedeapsa posibil primită, pe lângă condamnarea stabilită de instanță.

Factori care pot conta la formularea pedepsei: se are în vedere ce atitudine și ce comportament a avut persoana în cauză, dacă a există o bună colaborare cu organele de cercetare penală, dacă au fost și alte circumstanțe care pot, într-o oarecare măsură, să justifice săvârșirea faptelor.

Dosarul penal poate fi închis ulterior!

Cu documentul de la IML care justifică că șoferul era conștient și alert și capacitatea sa de conducere nu a fost afectată, sunt toate șansele să închizi dosarul penal. Sunt cazuri ale celor care au pățit să aibă drugtest pozitiv, dar care să fi fost consumat substanțe psihoactive în urmă cu zile sau săptămâni.

Avocatul poate solicita acest tip de probă, care ar putea ulterior urgența soluționarea și clasarea unui astfel de dosar penal. Sunt cazuri ale celor care se adresează avocaților mai ales pentru că de peste un an așteaptă soluționarea. Așadar avocatul te poate îndruma, cunoscând noutățile legilor.

De reținut: nu complica situația inutil, caută un avocat care să te ajute și să te reprezinte, indiferent în ce stadiu este dosarul tău penal.

Dacia își consolidează poziția pe piața europeană. Modelul Sandero a devenit numărul unu la vânzări...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
Observatornews.ro Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 27 august 2025. Magicianul Robert Tudor, trucuri care te lasă fără cuvinte
Super Neatza, 27 august 2025. Magicianul Robert Tudor, trucuri care te lasă fără cuvinte Miercuri, 27.08.2025, 11:48
Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Discuția dintre Adin și Liviu a ajuns la urechile Ștefaniei. Cum a reacționat concurenta Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Discuția dintre Adin și Liviu a ajuns la urechile Ștefaniei. Cum a reacționat concurenta Miercuri, 27.08.2025, 15:33 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
Dacia își consolidează poziția pe piața europeană. Modelul Sandero a devenit numărul unu la vânzări
Dacia își consolidează poziția pe piața europeană. Modelul Sandero a devenit numărul unu la vânzări
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani Catine.ro
(P) De ce aveți nevoie ca să conduceți în siguranță
(P) De ce aveți nevoie ca să conduceți în siguranță
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile” Libertatea.ro
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut... Elle
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula Iubirii | FOTO
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula... Spynews.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Comuna din România care are un traseu tematic nou, prin Munții Făgăraș: Drumeții vor avea „o experiență diferită” pe poteca de 3,7 km
Comuna din România care are un traseu tematic nou, prin Munții Făgăraș: Drumeții vor avea „o experiență... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli Jurnalul
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele Kudika
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul.... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă... Gandul
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost fotografiată pe un iaht
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x