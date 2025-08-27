Ce faci dacă ești acuzat de conducere sub influența substanțelor psihoactive?

(P) Pentru șoferi: bine de știut despre control de rutină în trafic, sfat de la un cabinet de avocatură din Cluj | freepik.com

Ce se întâmplă dacă tu de fapt nu ai consumat nimic recent din lista substanțelor interzise? Nu ești singurul care a pățit asta, așadar citește în continuare despre sfatul de la un cabinet de avocatură din Cluj!

Drugtest pozitiv - ce e de făcut?

La un simplu control de rutină în trafic, dacă drugtestul este pozitiv, riști suspendarea dreptului de a conduce, se reține permisul, se întocmește dosar penal, acest tip de infracțiune fiind pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Iată ce ne sfătuiește un avocat de la cabinet avocatura din Cluj: cereți sfatul unui avocat, întrucât nu se pot da soluții de condamnare dacă proba recoltată din sânge și din urină indică altfel de rezultate. Sunt cazuri ale celor care au test pozitiv la urină și negativ la sânge.

Ce poți face? O analiză suplimentară, o probă solicitată de la IML, care să justifice în ce măsură capacitatea conducătorului auto a fost sau nu afectată de consumul acelor substanțe psihoactive, în momentul în care a fost depistat în trafic.

Refuzul de prelevare a probelor nu ajută

A existat o vreme în care unii șoferi, mai rebeli, considerau că pot obține amânări sau schimbări de context dacă trag de timp ori chiar refuză să le fie luate probe. Înseamnă însă să fie agravată situația, pentru că refuzul vehement înseamnă infracțiune.

Bine de știut este de asemenea că, în cazul în care se aplică și pedepse complementare, dreptul de a conduce, după o astfel de faptă, se suspendă până la 10 ani. Recent, așa cum a fost publicat și în Monitorul Oficial, interzicerea dreptului de a conduce un autovehicul a celor care au fost prinși în trafic cu consum de substanțe interzise, s-a prelungit până la 10 ani, nu 5 cât a fost până acum. Această este pedeapsa posibil primită, pe lângă condamnarea stabilită de instanță.

Factori care pot conta la formularea pedepsei: se are în vedere ce atitudine și ce comportament a avut persoana în cauză, dacă a există o bună colaborare cu organele de cercetare penală, dacă au fost și alte circumstanțe care pot, într-o oarecare măsură, să justifice săvârșirea faptelor.

Dosarul penal poate fi închis ulterior!

Cu documentul de la IML care justifică că șoferul era conștient și alert și capacitatea sa de conducere nu a fost afectată, sunt toate șansele să închizi dosarul penal. Sunt cazuri ale celor care au pățit să aibă drugtest pozitiv, dar care să fi fost consumat substanțe psihoactive în urmă cu zile sau săptămâni.

Avocatul poate solicita acest tip de probă, care ar putea ulterior urgența soluționarea și clasarea unui astfel de dosar penal. Sunt cazuri ale celor care se adresează avocaților mai ales pentru că de peste un an așteaptă soluționarea. Așadar avocatul te poate îndruma, cunoscând noutățile legilor.

De reținut: nu complica situația inutil, caută un avocat care să te ajute și să te reprezinte, indiferent în ce stadiu este dosarul tău penal.