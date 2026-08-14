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Jennifer Lopez în bikini vintage la 57 de ani. Pozele care i-au lăsat pe fani cu gurile căscate

Cum arată Jennifer Lopez în bikini vintage la 57 de ani. Apariția sa a stârnit controverse.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 15:53 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 15:56
Jennifer Lopez în bikini vintage la 57 de ani. Pozele care i-au lăsat pe fani cu gurile căscate | hepta.ro
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Jennifer Lopez sărbătorește. Vedeta pop, care și-a aniversat cea de-a 57-a zi de naștere pe 24 iulie, a publicat noi fotografii de la o ședință foto în lenjerie, inspirată puternic de imaginile pin-up ale anilor ’40 și ’50. Artista a arătat spectaculos.

Jennifer Lopez în bikini vintage la 57 de ani

Fotografiată de Charlie Chiu, Lopez apare în imagini îmbrăcată doar într-un set alb, mătăsos, de la Dolce & Gabbana. În partea de sus, artista poartă un sutien balconette din satin, cu bretele late și catarame inscripționate cu logo-ul casei de modă. Detaliile delicate, cu margini festonate, conferă piesei un aer romantic și vintage, perfect pentru o ședință foto care ne poartă înapoi în atmosfera de la mijlocul secolului trecut.

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Lenjeria asortată, o pereche de bikini cu talie medie, are aceeași textură lucioasă și finisaje delicate. Între cele două piese, abdomenul tonifiat al lui Lopez este pus în evidență.

În ceea ce privește accesoriile, artista hitului „On the Floor” a rămas în zona Dolce & Gabbana. Pentru a accentua estetica vintage, dar și una dintre cele mai mari tendințe ale verii, Lopez și-a acoperit părul cu o eșarfă albă din dantelă, purtată peste ochelarii de soare și legată la ceafă.

Ce alte piese vestimentare a purtat Jennifer Lopez pentru această sesiune foto

Geanta mini Sicily Vanity s-a potrivit perfect cu ținuta, fiind realizată din piele albă de vițel, cu o formă structurată, detalii aurii și o oglindă în interior.

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Însă cei mai mulți ochi au fost atrași de pantofii cu imprimeu cu buline. Cu toc slingback și vârf ascuțit, aceștia au adăugat o notă jucăușă ținutei monocrome.

Lopez a publicat fotografii în care pozează în fața unui suport pentru haine, însă în postarea lui Chiu, muza sa apare și în fotografii realizate în exterior. În seria sa de imagini, care include cadre desprinse parcă din filme și colaje, Jennifer Lopez capătă aerul unei adevărate vedete de la Hollywood-ul de odinioară.

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