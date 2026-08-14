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Descoperirea cu șanse de „1 la 1 miliard” care a uimit experții. Ce au găsit în univers

Experții au fost uimiți de o descoperire cu șanse de „1 la 1 miliard”, care ar putea schimba înțelegerea noastră despre univers.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 15:16 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 15:19
Obiectul stelar poate schimba înțelegerea noastră despre univers | Shutterstock
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Astronomii ar fi rezolvat în sfârșit unul dintre cele mai mar mistere ale Universului, după ce au descoperit o entitate considerată un fel de hibrid între o gaură neagră și o stea.

Cercetătorii au descris acest hibrid cosmic, denumit „stea-găură neagră”, într-un studiu publicat în revista Nature, scrie NY Post.

„Înțelegerea noastră asupra acestui obiect evoluează foarte rapid,” a declarat autorul studiului, Rohan Naidu, expert de la MIT.

Obiectul a fost identificat accidental în timp ce cercetătorii foloseau Telescopul Spațial James Webb (JWST) pentru a identifica cele mai îndepărtate și mai vechi galaxii din Univers, într-un protect numit Mirage sau Miracle (MoM).

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Descoperirea cu șanse de „1 la 1 miliard” care a uimit experții

Anomalia cosmică, denumită MoM-BH-1*, e un punct roșu strălucitor provenit din Universul timpuriu. Norul său de gaz, asemănător cu cel al unei stele, are aproximativ dimensiunea Sistemului nostru Solar.

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Însă această himeră cosmică are și o componentă de gaură neagră, cu o masă de aproximativ 100.000 de ori mai mare decât cea a Soarelui. Aceasta emite de aproximativ 100 de ori mai multă energie decât orice formațiune stelară cunoscută.

MoM-BH*-1 e, de asemenea, de 100 de miliarde de ori mai strălucitor decât o stea obișnuită. E atât de luminos încât a eclipsat galaxia-gazdă, ceea ce le-a permis cercetătorilor să observe lumina nefiltrată provenită de la gaura neagră.

„E ceva cu totul special să găsești un obiect pentru care nu există niciun termen de comparație, având în vedere cantitatea uriașă de date pe care o avem în arhivele noastre despre miliarde de stele, galaxii și găuri negre,” a declarat Naidu. „MoM-BH*-1 e 1 la 1 miliard!”

Mai important, această stea-găură neagră ar putea contribui la elucidarea identității așa-numitelor „mici puncte roșii”. Acestea sunt pete misterioase surprinse de JWST, extrem de răspândite la începutul Universului, în primele 2 miliarde de ani de după Big Bang.

Obiectul stelar inedit ar putea elucida un mister al univesului

Cercetătorii au emis mai multe ipoteze cu privire la natura acestor pete interstelare. Ele ar putea fi orice, de la stele supermasive și galaxii până la găuri negre supermasive învăluite în învelișuri dense de gaz. Cea din urmă fiind considerată cea mai plauzibilă explicație.

Această ultimă descoperire sugerează că ele ar putea fi și stele-găuri negre. Existența lui MoM-BH*-1 indică faptul că nuanța lor roșiatică ar putea fi cauzată de gaz, și nu de praf, așa cum se credea anterior. Acest lucru ar explica de ce cele mai vechi găuri negre supermasive sunt mult mai mari decât prevăd modelele cosmologice.

Prin corelarea acestor „mici puncte roșii”, oamenii de știință ar putea obține o imagine mai clară asupra modului în care a început Universul.

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Naidu și echipa sa intenționează să studieze în continuare fenomenul stelelor-găuri negre.

Din decembrie, cercetătorii vor folosi JWST pentru a încerca să răspundă la alte întrebări legate de aceste vârtejuri luminoase, inclusiv care e dimensiunea lor reală și din ce sunt alcătuite atmosferele lor.

Naidu susține că descoperirea lui MoM-BH*-1 l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva „observăm un nou tip de „atmosferă stelară”, dar la o scară spectaculoasă”.

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