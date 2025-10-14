ANAF a intensificat verificările în cazul românilor care investesc la bursă. Nici casele de amanet nu scapă de controale

Românii se pot aștepta la blocarea conturilor sau chiar la popriri pe salarii din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Românii care investesc la bursă sunt luați în vizor de către inspectorii ANAF! Fiscul a început o serie de controale amănunțite în cazul celor care obțin venituri din investiții, atât în România, cât și în străinătate.

Unii dintre investitorii la bursă au primit deja notificare pentru banii câștigați inclusiv din anul 2019 și până în prezent.

Iată ce trebuie să știe cei care obișnuiesc să facă astfel de investiții și ce se întâmplă cu cei care dețin afaceri de tip amanet!

ANAF a intensificat verificările în cazul românilor care investesc la bursă

Consultanții fiscali trag un semnal de alarmă și îi avertizează pe românii care fac investiții să verifice dacă au primit notificări din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), deoarece în această perioadă au avut loc o serie de controale amănunțite.

Aceste verificări în cazul veniturilor câștigate pe bursă se desfășoară în contextul creșterii deficitului bugetar din ultimele luni, iar românii care nu se vor conforma și nu vor depune Declarația Unică la termen se pot aștepta la blocarea conturilor sau chiar la popriri pe salarii din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit estimărilor, aproximativ 3-5% dintre români fac astfel de investiții, iar numărul lor se află în continuare în creșrete, scrie Antena 3 CNN.

Casele de amanet, în vizorul inspectorilor ANAF

Nici cei care dețin case de amanet nu scapă de controalele inspectorilor de la Fisc, care, potrivit legii, pot confisca chiar și 70% din sumele nedeclarate. Potrivit unor surse, Fiscul i-a luat în vizor pe proprietarii de astfel de afaceri care au venituri mai mari decât încasează prin intermediul caselor de amanet.

„Practic, vorbim de venituri care nu sunt justificate. Vor fi controale atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Se concentrează aşadar verificările celor de la ANAF în marile oraşe din România. S-a făcut şi o analiză de risc şi s-a stabilit faptul că sunt unii proprietari care au venituri mai mari decât cele încasate de la casele de amanet. Unde se va stabili clar că există această situaţie, ei bine, ANAF-ul va putea confisca 70% din sumele nedeclarate” a explicat Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Pentru a evita astfel de neplăceri, românii sunt încurajați să depună Declarația Unică la timp și să plătească toate taxele aferente activității desfășurate. Investitorii trebuie să își declare câștigurile, iar proprietarii de afaceri precum sunt casele de amanet trebuie să depună toate declarații fiscale.

Pe lângă românii care investesc la bursă și care dețin case de amanet, și iubitorii de lux din țara noastră sunt vizați de controalele inspectorilor de la ANAF. Conform sursei citate mai sus, vor avea loc verificări în cazul celor care dețin mașini care valorează peste 50 000 de euro.