Când se vor resimți primele scumpiri la rafturi? Românii se tem de această perioadă

Scaderea este de circa 2,4% fata de referinta de la finalul anului trecut. De altfel, moneda nationala a bifat aproape zilnic scaderi in fata monedei europene in ultima saptamana.



Benta a adaugat ca evolutia se va vedea in primul rand in cresterile de pret la alimentele care provin din import.



"Toti suferim din cauza acestui curs de schimb valutar. In primul rand, cei care cumpara alimente, o sa le revedem (cresterile de curs - n.red.) in pretul alimentelor, pentru ca multe sunt din import. Apoi, sunt persoanele fizice care evident platesc imprumuturi la banci calculate la un euro mai scump si, cu siguranta, cei care au abonamente in euro la societatile care furnizeaza servicii telecom. Intr-o masura mai mica sau mai mare, vom plati mai mult la aceste utilitati", a spus Adrian Benta.

(sursa: Ziare.com)