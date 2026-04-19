Antena Căutare
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii

Prețurile legumelor românești au crescut semnificativ în piețe, roșiile ajungând chiar și la 80 de lei/kg. Specialiștii explică cauzele scumpirilor și avertizează că tendința de creștere ar putea continua și în perioada următoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 18:00 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 22:37
Prețurile la legumele românești din piețe au explodat în ultima perioadă. Roșiile românești au ajuns să coste chiar și 80 de lei pe kilogram. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară a explicat de ce se întâmplă acest lucru.

Nu doar roșiile românești au prețuri ridicate. La tarabe, costurile pentru cartofii noi și căpșuni au crescut semnificativ față de anii anteriori, iar cumpărătorii spun că sunt surprinși de nivelul tot mai mare al prețurilor.

În unele piețe din București, un kilogram de roșii ajunge să coste între 60 și 80 de lei, în timp ce căpșunile pot ajunge și la 65 de lei pe kilogram, potrivit Fanatik.

„Nu sunt foarte convins că toate căpșunile de pe tarabe sunt căpșuni din România, pentru că nu suntem foarte avansați în cultura de căpșuni, chiar dacă discutăm de sere sau solarii, astfel încât să asigurăm o cantitate foarte mare. Aici poate fi vorba și de înșelătorie, în sensul că acele căpșuni pot fi din Grecia și amestecate cu cele românești sau pur și simplu vândute cu etichete de România. În ambele situații, reprezentanții piețelor, fie că vorbim de piețele primăriilor, fie de piețe în parteneriat public-privat sau private, ar trebui să respecte o legislație care obligă vânzătorul să prezinte documente ce arată proveniența produselor”, a declarat Dragoș Frumosu.

Acesta a precizat că a făcut personal verificări în piețe și că situația ridică semne de întrebare privind modul de comercializare al produselor.

„Același lucru cred că se întâmplă și cu roșiile, iar dacă sunt speculanți sau producători cu acte, trebuie verificați pe baza facturilor, pentru a plăti obligațiile către stat, așa cum prevede legea. Dacă nu au facturi, nu ar trebui să fie primiți în piață și ar trebui sancționați de instituțiile statului. În piețe, dacă există producători reali, aceștia nu pot vinde la prețuri mai mici, pentru că sunt împinși de nivelul pieței. Dacă vorbim de 60–80 de lei pe kilogram, este posibil ca producătorul să vândă cu 60, iar speculantul cu 70 sau 80. Dar același producător ar putea vinde și cu 40 de lei dacă nu ar exista presiunea speculanților. Există, din păcate, o formă de dezechilibru și chiar o anumită ‘mafie’ a produselor din piețe”, a mai explicat Dragoș Frumosu.

Economiștii și analiștii din piață avertizează că presiunea asupra prețurilor alimentare nu va dispărea în perioada următoare. Inflația generală rămâne ridicată în România, iar alimentele continuă să fie una dintre cele mai sensibile componente ale coșului de consum.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x