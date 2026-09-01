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(P) De la recepția mărfii la raft: cum se organizează corect un magazin alimentar

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Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 14:07 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 14:16
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De la recepția mărfii la raft: cum se organizează corect un magazin alimentar

link imagine: https://drive.google.com/file/d/1x0AUWGWSt2AJLU8He3ddwbctkKzkhjYF/view?usp=sharing

Un magazin alimentar bine organizat nu începe la raft și nu se termină la casa de marcat. În spatele unei experiențe bune pentru client există un traseu clar al mărfii, de la recepție și depozitare până la expunerea finală. Atunci când zonele sunt planificate corect, magazinul poate funcționa mai fluent, angajații pierd mai puțin timp cu manipularea produselor, iar clienții găsesc mai ușor ceea ce caută.

Pentru magazinele de proximitate, supermarketuri și alte spații de retail alimentar, organizarea eficientă înseamnă mai mult decât estetică. Este vorba despre fluxuri de lucru, acces la marfă, vizibilitate, rotația stocului și reducerea operațiunilor inutile.

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De ce magazinul alimentar trebuie împărțit pe zone clare

Un magazin alimentar funcționează mai bine atunci când fiecare zonă are un rol precis. În mod obișnuit, există cel puțin patru componente importante: recepția mărfii, spațiul de depozitare din spate, zona de vânzare și zona de casă.

Separarea lor ajută la evitarea blocajelor. Marfa nouă nu ar trebui să traverseze haotic spațiul de vânzare, iar produsele care urmează să fie puse la raft trebuie să poată fi aduse rapid din backroom.

În același timp, fiecare zonă trebuie gândită în funcție de volumul de marfă, frecvența aprovizionării și tipul produselor. Produsele cu rulaj mare au nevoie de acces rapid, în timp ce marfa voluminoasă sau grea trebuie poziționată astfel încât manipularea să fie sigură și eficientă.

Zona de vânzare și vizibilitatea produselor

Zona de vânzare trebuie să fie ușor de parcurs, intuitivă și adaptată comportamentului clienților. Aici, amplasarea categoriilor de produse și alegerea mobilierului comercial au un impact direct asupra vizibilității și accesului la marfă.

Pentru organizarea spațiului, pot fi utilizate sisteme de rafturi comerciale adaptate tipului de magazin, dimensiunii culoarelor și sortimentului expus. Gondolele centrale, rafturile de perete și modulele specializate pot crea trasee clare și pot susține o prezentare ordonată.

Produsele proaspete

Fructele și legumele au nevoie de o zonă ușor accesibilă și vizibilă. De regulă, sunt poziționate în apropierea intrării sau într-o zonă cu trafic bun, pentru a transmite rapid senzația de prospețime și varietate.

Rafturile și standurile dedicate trebuie să permită acces facil, reaprovizionare rapidă și o expunere aerisită. În funcție de magazin, pot fi utilizate module de perete, insule sau gondole joase.

Produsele de panificație

Pâinea și produsele de patiserie beneficiază de o expunere clară și ordonată, într-o zonă ușor de observat. Rafturile înclinate, coșurile și polițele deschise pot face produsele mai ușor de identificat și de selectat.

Poziționarea acestei zone trebuie gândită și în raport cu fluxul clienților, deoarece produsele de panificație sunt adesea cumpărate frecvent și pot genera opriri suplimentare în magazin.

Produsele cu rotație rapidă

Apa, băuturile, produsele de bază, conservele sau articolele cumpărate frecvent trebuie amplasate astfel încât accesul și reaprovizionarea să fie rapide.

Pentru aceste categorii, este important ca rafturile să poată susține greutatea necesară și să permită o organizare clară pe niveluri. Produsele grele se poziționează, de regulă, în zone joase, iar cele cu vizibilitate ridicată pot fi amplasate la nivelul ochilor.

Traseul mărfii de la recepție până la raft

Un flux bine organizat începe în zona de recepție. Marfa trebuie verificată, sortată și direcționată cât mai rapid către zona de depozitare sau direct către raft, în funcție de necesitate.

Ideal, traseul dintre recepție și spațiul de vânzare trebuie să fie cât mai scurt și mai liber. Cu cât angajații sunt nevoiți să ocolească obstacole sau să traverseze zone aglomerate, cu atât crește timpul de manipulare.

Produsele cu rotație ridicată ar trebui păstrate în zone ușor accesibile, iar cele cu volume mai mari trebuie depozitate astfel încât să poată fi mutate fără operațiuni suplimentare.

O bună organizare presupune și reguli clare de rotație a stocului, astfel încât produsele mai vechi să fie aduse înainte la raft, iar reaprovizionarea să nu creeze stocuri blocate în spate.

Cum reduci manipularea manuală în spațiul din spate

Una dintre cele mai mari surse de timp pierdut într-un magazin alimentar este manipularea repetată a aceleiași mărfuri. Cutii mutate de mai multe ori, paleți repoziționați inutil sau transport manual pe distanțe mai mari pot reduce productivitatea echipei.

În spațiile din spate, utilizarea unor echipamente de ridicat și manipulat poate ajuta la transportul mai rapid al mărfii între recepție, depozit și zona de vânzare. În funcție de volum și greutate, pot fi folosite lize, cărucioare de marfă sau transpaleți.

Pentru colete și cutii mai mici, cărucioarele cu platformă pot fi suficiente. Pentru paleți, transpaleții manuali sau electrici sunt mai potriviți, mai ales atunci când marfa trebuie deplasată frecvent.

Reducerea manipulării manuale nu înseamnă doar câștig de timp. Poate contribui și la scăderea riscului de accidentare și la reducerea deteriorării produselor în timpul transportului intern.

Greșeli care afectează activitatea magazinului

O problemă frecventă este supraîncărcarea zonelor de vânzare. Prea multe produse pe raft pot reduce vizibilitatea, pot îngreuna reaprovizionarea și pot crea senzația de dezordine.

O altă greșeală este lipsa unei separări clare între marfa care intră și cea care urmează să fie pusă la raft. Dacă spațiul din spate nu este organizat, produsele ajung să fie mutate de mai multe ori înainte de a ajunge în zona de vânzare.

Culoarele prea înguste, rafturile amplasate fără logică și lipsa unor zone clare pentru produsele cu rotație mare pot afecta atât clienții, cât și echipa.

De asemenea, utilizarea aceluiași tip de raft pentru toate categoriile nu este întotdeauna eficientă. Produsele proaspete, băuturile, panificația și articolele mici au cerințe diferite de expunere și acces.

Checklist pentru organizarea unui magazin alimentar

Înainte de amenajarea sau reorganizarea magazinului, este util să fie verificate câteva elemente esențiale:

  • existența unui traseu clar între recepție, depozit și zona de vânzare;
  • amplasarea produselor în funcție de rotație și greutate;
  • culoare suficient de largi pentru clienți și personal;
  • rafturi potrivite pentru fiecare categorie de produse;
  • spațiu suficient pentru reaprovizionare;
  • acces rapid la produsele cu vânzare frecventă;
  • echipamente adecvate pentru transportul intern al mărfii;
  • zone distincte pentru produse proaspete, panificație și articole grele;
  • reguli clare pentru rotația stocului;
  • evitarea depozitării temporare în culoare sau în zonele de circulație.

Un magazin alimentar organizat corect funcționează mai simplu atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Când zona de vânzare, depozitul din spate și fluxul de manipulare sunt gândite împreună, aprovizionarea devine mai rapidă, spațiul este utilizat mai eficient, iar activitatea zilnică poate fi gestionată cu mai puține blocaje.

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