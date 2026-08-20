Ajutoare pensionari 2026. Ce primesc bătrânii cu venituri mici din partea statului. Detalii importante pentru pensionari

Pensionarii cu venituri mici pot beneficia din partea statului român de ajutoare în anul 2026. Descoperă despre ce forme de sprijin financiar este vorba și care sunt sumele pe care un vârstnic le poate obține.

Una dintre cele mai mari probleme în ceea ce privește veniturile românilor este faptul că numeroase persoane au o pensie mică. Totuși, pensionarii cu venituri mici primesc din partea statului român ajutoare. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Ajutoare pensionari 2026. Ce primesc bătrânii cu venituri mici din partea statului. Informații utile

În primul rând, în luna aprilie a acestui an a intrat în vigoare OUG nr. 23/2026 ce prevede un sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Pentru a beneficia de de acest tip de ajutor, pensionarii nu trebuie să aibă venituri mai mari de 3.000 de lei pe lună. Astfel, în funcțițe de valoarea veniturilor înregistrate de fiecare eprsoană, sumele primite cu titlu de ajutor pot fi de:

1000 de lei pentru venituri lunare până în 1.500 de lei (acordați în două tranșe)

800 de lei pentru venituri între 1.501 și 2000 de lei (acordați în două tranșe)

600 de lei pentru venituri lunare între 2.001 și 3000 de lei (acordați în două tranșe)

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În al doilea rând, pensionarii cu venituri mici pot beneficia de indemnizația social, cunoscută și ca pensia minima garantată. În 2026, aceasta ajungea la suma de 1.281. Astfel, pentru perscoanele care au o pensie mai mică de această valoare, statul completează cu suma necesară până la atingerea valorii de 1.281 de lei.

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De asemenea, alte forme de ajutor din partea statului român, sunt tichetele sociale pentru alimente și mese calde. Aceste tichete au valoarea de 125 de lei și se acordă de două ori pe an, putând fi folosit doar în anumite locații ce participă la program, informează cei de la adevarul.ro.

Un alt ajutor extrem de util este ajutorul pentru energia electrică. Tichetul pentru energie este în valoare de 50 de lei pe lună, se acordă până la finalul anului 2026, însă este necesară îndeplinirea unor criterii de venit și depunerea unei solicitări.

Ma există, de asemenea, și ajutorul de căldură, ce se acordă în intervalul noiembrie-martie, adică în perioada cu temperaturi scăzute.