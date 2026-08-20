Antena Căutare
Home News Economic Ajutoare pensionari 2026. Ce primesc bătrânii cu venituri mici din partea statului. Detalii importante pentru pensionari

Ajutoare pensionari 2026. Ce primesc bătrânii cu venituri mici din partea statului. Detalii importante pentru pensionari

Pensionarii cu venituri mici pot beneficia din partea statului român de ajutoare în anul 2026. Descoperă despre ce forme de sprijin financiar este vorba și care sunt sumele pe care un vârstnic le poate obține.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 17:24 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 21:15
Descoperă ce sume pot primii drept ajutor pensionarii români | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Una dintre cele mai mari probleme în ceea ce privește veniturile românilor este faptul că numeroase persoane au o pensie mică. Totuși, pensionarii cu venituri mici primesc din partea statului român ajutoare. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Ajutoare pensionari 2026. Ce primesc bătrânii cu venituri mici din partea statului. Informații utile

În primul rând, în luna aprilie a acestui an a intrat în vigoare OUG nr. 23/2026 ce prevede un sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Pentru a beneficia de de acest tip de ajutor, pensionarii nu trebuie să aibă venituri mai mari de 3.000 de lei pe lună. Astfel, în funcțițe de valoarea veniturilor înregistrate de fiecare eprsoană, sumele primite cu titlu de ajutor pot fi de:

  • 1000 de lei pentru venituri lunare până în 1.500 de lei (acordați în două tranșe)
  • 800 de lei pentru venituri între 1.501 și 2000 de lei (acordați în două tranșe)
  • 600 de lei pentru venituri lunare între 2.001 și 3000 de lei (acordați în două tranșe)
Articolul continuă după reclamă

În al doilea rând, pensionarii cu venituri mici pot beneficia de indemnizația social, cunoscută și ca pensia minima garantată. În 2026, aceasta ajungea la suma de 1.281. Astfel, pentru perscoanele care au o pensie mai mică de această valoare, statul completează cu suma necesară până la atingerea valorii de 1.281 de lei.

Citește și: Ce părinți, care s-au aflat în perioada de creștere a copilului, nu au avut contribuțiile la pensie plătite! Ce perioadă e vizată

De asemenea, alte forme de ajutor din partea statului român, sunt tichetele sociale pentru alimente și mese calde. Aceste tichete au valoarea de 125 de lei și se acordă de două ori pe an, putând fi folosit doar în anumite locații ce participă la program, informează cei de la adevarul.ro.

Un alt ajutor extrem de util este ajutorul pentru energia electrică. Tichetul pentru energie este în valoare de 50 de lei pe lună, se acordă până la finalul anului 2026, însă este necesară îndeplinirea unor criterii de venit și depunerea unei solicitări.

Ma există, de asemenea, și ajutorul de căldură, ce se acordă în intervalul noiembrie-martie, adică în perioada cu temperaturi scăzute.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă
Observatornews.ro Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
Antena 3 DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei
SpyNews Maria Avram a răbufnit! Ce le-a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii celor care au pus-o la zid Maria Avram a răbufnit! Ce le-a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii celor care au pus-o la zid
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
(P) Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI
(P) Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Electronice second-hand: 8 verificări pe care să le faci înainte să cumperi
(P) Electronice second-hand: 8 verificări pe care să le faci înainte să cumperi
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x