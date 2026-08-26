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(P) Calculul investiției inteligente în Brașov: randamentul și sustenabilitatea apartamentelor cu 2 camere

Când prospectezi piața imobiliară din Brașov cu gândul la investiție, privește apartamentul din două perspective: cât poate produce anual și câtă valoare poate acumula în timp.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 15:21 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 15:23
Descoperă cum fci o investiție inteligentă în Brașov | envato
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Orașul are avantajul unei piețe rezidențiale dinamice, alimentată de lifestyle, turism, mobilitate profesională și dezvoltare urbană. Investiția inteligentă începe exact aici: alege un activ pe care oamenii vor să îl închirieze astăzi și pe care alți cumpărători îl vor considera atractiv peste câțiva ani.

Cifrele recente susțin interesul pentru această piață. În iulie 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Brașov era de 2.318 euro/mp util, cu 6,2% peste nivelul din iulie 2025. Pe segmentul locuințelor noi, media este de 2.745 euro/mp util, iar creșterea anuală de 7,8%. Privită în perspectivă, evoluția devine și mai interesantă: în iulie 2024, apartamentele noi din Brașov aveau un preț mediu de 2.264 euro/mp util.

Pentru un cumpărător care analizează apartamente noi Brasov, aceste cifre oferă un punct de plecare foarte concret. Alegerea poate fi privită ca o combinație între venit recurent din chirie, potențial de apreciere și calitatea activului deținut.

Cât poate produce un apartament cu 2 camere în Brașov

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Primul indicator pe care îl poți urmări este randamentul brut din închiriere. Datele Global Property Guide actualizate în vara lui 2026 indică pentru Brașov un randament brut mediu de aproximativ 5,15% la nivel rezidențial, iar pentru apartamentele cu 2 camere aproximativ 5,07%. Pragul de 6%+ rămâne o țintă atractivă în scenarii în care prețul de intrare, chiria obținută, dotările și amplasarea formează o combinație foarte bună.

Calculul este simplu: randament brut anual = chiria anuală / costul total de achiziție × 100. Spre exemplu, pentru o investiție totală de 118.000 euro și o chirie de 600 euro/lună, venitul anual este de 7.200 euro, ceea ce înseamnă un randament brut de aproximativ 6,1%. Include apoi cheltuielile de administrare, perioadele dintre chiriași, taxele, asigurarea și eventualele costuri de mobilare, obținând astfel randamentul net.

În acest calcul, apartamentele noi 2 camere Brașov merită analizate inclusiv prin prisma calității construcției și a configurației. De exemplu, un apartament cu 2 camere de aproximativ 52–72 mp, cu balcon sau terasă și încălzire în pardoseală.

De ce apartamentele cu 2 camere au logică investițională

Apartamentul cu 2 camere ocupă o zonă foarte interesantă a pieței. Suprafața susține confortul unui cuplu, al unui profesionist care lucrează hibrid sau al unei persoane care își dorește un birou acasă, iar bugetul de acces rămâne mai compact decât în cazul unui apartament mare.

Pentru investitor, această flexibilitate înseamnă un public extins de potențiali chiriași. Compartimentarea eficientă, balconul, parcarea, lumina naturală, apropierea de servicii și eficiența energetică pot diferenția proprietatea în momentul închirierii și, ulterior, în momentul revânzării.

Iar Brașovul oferă un context urban care adaugă valoare produsului imobiliar: oameni care vin pentru carieră, familii tinere, antreprenori, profesioniști care lucrează remote și persoane atrase de combinația dintre viața urbană și accesul rapid la munte. Închirierea devine astfel doar una dintre componentele randamentului total al investiției.

Creșterea valorii proprietății completează randamentul

Al doilea indicator pe care îl poți urmări este aprecierea capitalului. Evoluția din ultimii ani arată o direcție clară pentru segmentul nou din Brașov. În iulie 2024, media era de 2.264 euro/mp util, iar în iulie 2026 a ajuns la 2.745 euro/mp util. În intervalul iulie 2025 – iulie 2026, creșterea a fost de 7,8%.

Aici apare perspectiva de investitor pe termen lung. Randamentul total poate proveni din două surse: chiria încasată și evoluția valorii de piață. Istoricul prețurilor oferă context pentru evaluare, iar alegerea zonei, a proiectului și a momentului achiziției devine esențială pentru rezultatul individual.

Caută zone aflate într-un proces vizibil de transformare urbană. Vezi, de exemplu, Welmont Park Residences în Bartolomeu – Șoseaua Cristianului, în vecinătatea viitoarei Săli Polivalente, într-o direcție activă de extindere a Brașovului.

Sustenabilitatea intră direct în ecuația financiară

O investiție imobiliară modernă înseamnă și eficiență în exploatare. Încălzirea în pardoseală, izolarea termică performantă și sistemele comune eficiente cu module individuale contribuie la confort și la controlul consumului.

Pentru proprietar, avantajul se vede pe termen lung. Un apartament eficient energetic poate deveni mai atractiv pentru chiriașul atent la cheltuielile lunare, iar costurile predictibile susțin experiența de locuire. În același timp, standardele energetice ale clădirilor capătă o pondere tot mai mare în evaluarea unui activ rezidențial.

Sustenabilitatea devine astfel parte din randament: o locuință proiectată pentru următorii ani își susține atractivitatea prin confort, consum eficient, materiale durabile și soluții tehnice actuale.

Cum calculezi o investiție imobiliară profitabilă în Brașov

Înainte să aleg apartamentul, construiește-ți propriul mini-business plan. Analizează câteva cifre simple:

  • costul total de achiziție, inclusiv taxele și investiția inițială în amenajare;
  • chiria lunară realistă, raportată la proprietăți comparabile din aceeași zonă;
  • randamentul brut anual și estimarea randamentului net;
  • costurile recurente de proprietate și administrare;
  • eficiența energetică și impactul asupra costurilor de locuire;
  • infrastructura actuală și planificată din zonă;
  • istoricul dezvoltatorului și proiectele deja livrate;
  • lichiditatea viitoare, adică atractivitatea apartamentului pentru următorul cumpărător.

Viziune, forță și libertatea de a investi pentru viitor

Investiția imobiliară bună este aceea care lucrează pe mai multe direcții simultan: generează venit, acumulează valoare, păstrează atractivitatea și îți oferă flexibilitate. Poți să o închiriezi, să o păstrezi pentru familie, să o folosești personal sau să o valorifici atunci când planurile tale evoluează.

Brașovul continuă să evolueze, iar cifrele arată că locuințele noi precum cele dezvoltate de ROKMAN au acumulat valoare într-un ritm constant în ultimii ani. Pentru cumpărătorul care privește înainte, un apartament cu 2 camere ales într-un proiect bine poziționat poate însemna mai mult decât metri pătrați: poate deveni un activ care aduce venit, flexibilitate și participare directă la evoluția unui oraș aflat în mișcare.

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