Ministrul Economiei, declarații exclusive despre cum a descoperit clădirea pe care statul a luat ZERO lei chirie timp de 18 ani

Dezvăluiri în direct în seria de interviuri cu oamenii care iau decizii pentru români, la Observator Antena 1. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România a fost invitatul Alessandrei Stoicescu, luni, în platoul Observator.

Radu Miruță a vorbit despre clădirea de birouri cu 54 de spații funcționale, aflată în patrimoniul Ministerului Economiei, care a fost închiriată ilegal timp de 18 ani, fără ca statul să încaseze vreun leu. Ministrul a povestit cum a descoperit situația.

„În companiile de stat s-a început o introducere de criterii noi de performanţă şi de proceduri de selecţie. Însă realitatea frizează absolut orice imaginaţie. La începutul mandatului, adică acum 2-3 săptămâni, veniseră la mine nişte angajaţi să le semnez un acord pentru a închiria din privat nişte spaţii pentru că nu mai au loc. Dacă nu au loc, nu au loc, dar trebuia să găsesc o metodă - chiar nu mai are ministerul ăsta niciun birou? Daţi-mi o hârtie că nu mai există niciun birou. Nu a mai venit a doua zi nicio hârtie. La un moment dat, primesc totuşi o hârtie cu adresa Strada Olteniţei nr. 225, despre care eu ştiam că nu e arondată ministerului, şi am început să întreb ce-i cu ea. Nimeni nu spunea nimic. În minister am întrebat directori de direcţie, spuneţi-mi şi mie ce este cu această adresă, ce clădire este acolo. De fapt, este o clădire cu 54 de birouri, pe trei etaje, 500 de mp utili pe fiecare etaj, perfect funcţională. Proprietatea ministerului, dată prin Hotărâre de Guvern. De 18 ani, este închiriată fără ca ministerul să ia un leu. Am mers acolo şi ceea ce vedeţi e pur şi simplu o siglă în spatele căreia se ascund nişte mizerii pe care statul român le tolerează de 20 de ani, pentru care se încasează chirii între 200 şi 4.800 de euro fără TVA. E o clădire care nu produce 10 bani pentru covrigi, e o clădire care produce zeci de mii de euro, nu de un an, nu de doi ani, de 18 ani. Şi până acum nimeni nu s-a dus să îi tragă de mânecă să le spună că e prea mult", a declarat Radu Miruţă, în platoul Observator.

Ministrul a explicat și cum s-a ajuns la această situație. "În anul 2004 a existat o facilitate pentru nişte incubatoare de afaceri, în baza cărora s-a dat un spaţiu. Contractul a fost valabil 12 luni cu prelungire încă 12. Asta a fost din 2004 până în 2005 şi încă o prelungire până în 2006, prin Agenţia Naţională a Forţelor de Muncă. În 2012, Ministerul a primit prin Hotărâre de Guvern această clădire unde, cu ani în urmă, exista situaţia asta. După ce a primit această clădire, a moştenit-o cu cei care locuiau acolo şi care o foloseau ilegal din 2006. Este un contract care, la final, are o clauză care spune că, dacă nu cere niciuna dintre părţi întreruperea lui, se prelungeşte automat în fiecare an. Şi nu e doar atât. Pentru că, în acel contract, poate exista procedura asta doar dacă eşti incubator de afaceri, adică dreptul pentru care s-a primit clădirea asta acum 20 de ani era când îndeplinea condiţia de incubator. Am mers la Ministerul pe care îl conduc. Incubator de afaceri este o etichetă dată din partea Ministerului. Ministerul a dat o hârtie oficială care spune că acel centru de inovare nu a fost niciodată incubator de afaceri. Nu te prevalezi doar de faptul că ai avut o clauză pe care niciun ministru nu a vrut să o întrerupă de 18 ani, ci chiar de faptul că nu erai în situaţia de a putea să ai acel contract pentru că tu nu ai fost incubator de afaceri.", a completat ministrul.

Radu Miruță a vorbit și despre avertismentele primite. "În 18 ani s-au schimbat 20-30 de miniştri. Pe drum, îmi spuneau oamenii că ei au mai fost acolo, dar dimineaţa venea cineva şi spunea că a rezolvat-o. Nu ştiu dacă e adevărat sau nu, dar eu văd în Minister că nu este nimic făcut de 18 ani şi 500 de mp utili, construiţi pe etaj, înmulţit cu 3, 1.500 sunt folosiţi, se încasează bani pentru ei de către cineva care nu avea dreptul să facă asta în numele statului român. (…) Mi s-a spus foarte clar din Minister, nu vă gândiţi că 18 ani nimeni nu a vrut să facă nimic. Chiar credeţi că nu s-a ştiut? Nu spun că e ameninţare, spun că poate e un aviz prietenos. Nu merge cu ameninţări în astfel de situaţii. Să vezi 54 de birouri pentru care altcineva ia bani în numele statului român şi să prinzi că asta se întâmplă cu o agresivitate dincolo de orice limite de 20 de ani… 18 ani, că doi să zici că a avut contract. Şi cu toate astea să se permită, te gândeşti cât de mare o fi dimensiunea acestei poveşti în România. (...) Am dispus procedura accelerată de evacuare prin instanţă şi ministerul va lua înapoi utilizarea acelei clădiri pentru că ea este a statului român, a ministerului, doar că lua bani pe ea altcineva. Va dura undeva între 5 şi 30 de zile până vor fi evacuaţi cei care sunt acolo.", a spus Radu Miruţă, în direct la Observator Antena 1.

Ministrul a făcut referire și la companiile de stat, pentru care, în zilele următoare, vor fi anunțate măsuri pentru reducerea cheltuielilor. "Vin companii şi spun: «Am nevoie de ajutor de stat, pentru că nu mai am bani sau am nevoie să-mi ştergi datoriile, tu Guvern, pentru că am ajuns într-o situaţie financiară proastă.» Însă ei, duşi acolo, iau decizii astfel încât statul să aibă de pierdut şi ei să aibă de câştigat. (…) Suntem în situaţia în care creezi nişte criterii de performanţă ca un trunchi comun, potrivit pentru toate activităţile din acest Minister - indicatori de management, creştere financiară. După care, se adaugă nişte criterii de performanţă specifice activităţii." - Radu Miruţă, ministrul Economiei

Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România a răspuns şi întrebărilor trimise de cititori pe observatornews.ro.

1. La ce etaj se depun acum cererile online?

„Încă se depun pe la etaje, fizic, după ce faci înregistrarea online. Însă am făcut o listă a celor care se depun cu o frecvență mai mare și țin direct de Ministerul Economiei și le vom elimina. Spre exemplu, pentru înmatriculările auto și pentru permise, pașapoarte, se putea face online procesarea, dar trebuia să te duci să-ți iei userul și parola fizic. Treaba asta a dispărut. Sunt instituții care nu țin de Ministerul Economiei, chiar dacă digitalizarea e aici, și atunci am avut o înțelegere la nivel de Cancelarie să se facă un task force cu specialiști tehnici în cadrul Ministerului, iar pentru a impune decizia politică în alte Ministere, să fie o chestiune de la Cancelarie care să impună o astfel de implementare. Deci da, încă se depun la etaj cererile online.” - Radu Miruţă, ministrul Economiei

2. Tot frunza Elenei Udrea e brand de țară? Cu ce o înlocuiți?

„E brand de țară, nu prea măsori ce aduce. Am o provocare cu târgurile de turism, care consumă două milioane de euro pe an și pentru care e o presiune să le semnez și n-am mai semnat. Nu prea poți să măsori ce se întoarce de acolo. Turismul are nevoie de multă promovare, dar nu sunt convins că modul în care s-a promovat până acum a și întors ceva. Poată că, din 2 milioane de euro pe an, doar banii pe care îi dă Ministerul, s-ar regăsi metode mult mai facile de a întoarce turiști în România.” - Radu Miruţă, ministrul Economiei

3. În ce domeniu ați deranjat cel mai mult? „În domeniul companiilor de stat, negreșit, însă le dau un semn că voi deranja în continuare pentru că nu te poți aștepta ca România să-și rezolve problemele mergând pe aceleași drumuri greșite pe care s-a mers până acum și s-a demonstrat că nu s-a rezolvat.” - Radu Miruţă, ministrul Economiei 4. Ați vorbit despre o companie de stat cu 4 șefi și trei angajați. Avem doar una? „Sper să nu mai descopăr alta. Pe asta am descoperit-o, este vorba de Mamaia SA. Are 3 angajați, trei membri în comitetul de conducere și are un director. Deci sunt patru șefi, alții decât cei 3, care sunt șefii celor 3 și ăia vin din afară. Am dispus ca ea să se unească cu o altă companie a statului român, măcar să eliminăm treaba asta. La prima vedere, n-ar mai fi chiar de dimensiunea asta, 3 oameni cu 4 șefi, dar nu mă miră nimic.” - Radu Miruţă, ministrul Economiei

