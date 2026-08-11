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Când va începe să scadă inflația și să revină prețurile la normal! Anunțul oficial făcut de BNR

BNR a făcut anunțul pe care îl așteptau toți românii. Descoperă când se estimează că va scădea rata anuală a inflației și când vor reveni la normal prețurile. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 16:32 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 19:19
Descoperă ce anunț a făcut Banca Națională a României și care sunt estimările | hepta
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Banca Națională a României (BNR) a analizat și a aprobat luni, 10 august 2026, Raportul asupra inflației, ediția august 2026. În document există o prognoză ce arată când ar putea să scadă rata anuală a inflației și să ne putem astfel bucura de o revenire la normal a prețurilor.

Descoperă în rândurile de mai jos estimările oficiale făcute de specialiștii BNR.

Când va începe să scadă inflația și să revină prețurile la normal! Anunțul oficial făcut de BNR

Luni, 8 august 2026, a fost o zi importantă pentru români din punct de vedere economic, căci la Banca Națională a României a avut loc o ședință în cadrul căreia s-a analizat și s-a aprobat Raportul asupra inflației, document în care se prognozează când va începe să scadă inflația și să revină prețurile la normal. Astfel, potrivit datelor oficiale, rata anuală a inflației va începe să scadă trimestrul al treilea al anului 2026 (pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor).

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În trimestrul IV al anului 2026 se va înregistra o evoluție cu fluctuații, urmând ca o nouă descreștere să fie înregistrată gradual. Astfel, rata anuală a inflației este așteptată să reinter în interiorul intervalului țintei BNR la finalul anului 2027.

„În ședința de astăzi, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția august 2026, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației va cunoaște o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026, așa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor. Totodată, după o evoluție ușor fluctuantă în trimestrul IV 2026, ea este așteptată să descrească gradual, reintrând la finele anului 2027 în interiorul intervalului țintei, sub impactul efectelor de bază dezinflaționiste asociate creșterilor recente de prețuri antrenate de șocul energetic, precum și în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta va continua să se adâncească în perspectivă apropiată, coborând la valori mai joase decât cele anticipate anterior - în contextul corecției bugetare, dar și al crizei energetice globale -, și se va restrânge treptat ulterior”, se arată în comunicatul oficial BNR, potrivit celor de la Agerpres.

Odată cu scăderea inflației, românii ar putea să se bucure și de o revenire la normal a prețurilor. Așadar, în perioada următoare, previziunile făcute de BNR aduc vești bune.

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