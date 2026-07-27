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(P) Harta prețurilor imobiliare: cele 5 zone din București cu cea mai rapidă creștere din ultimii 5 ani

Care cartiere din București au crescut, de fapt, cel mai mult în ultimii cinci ani?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 11:39 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 12:04
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Descoperă harta prețurilor imobiliare pentru anul 2026 | anuntul.ro
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Pentru a răspunde cu acuratețe, am analizat evoluția prețului mediu pe metru pătrat al apartamentelor cu 2 camere - cea mai tranzacționată categorie de locuințe - în toate cele 24 de zone monitorizate de Anuntul.ro, comparând nivelul din noiembrie 2021 cu cel actual, din mai 2026. Rezultatul arată un top 5 surprinzător de echilibrat între cartiere "de mijloc" și zone tradițional premium.

Care sunt cele 5 cartiere cu cea mai rapidă creștere de preț?

În ordine, cele cinci cartiere sau zone cu cea mai accentuată creștere procentuală a prețului pe metru pătrat sunt: Militari, Alba Iulia - Decebal - Muncii, Unirii, Titan - Dristor și Aviației. Toate cinci au înregistrat creșteri de peste 75% în doar cinci ani, un ritm cu mult superior mediei generale a pieței bucureștene.

1. Militari - creșterea cea mai abruptă din toate zonele analizate

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Militari ocupă, de departe, primul loc, cu o creștere estimată la peste 100% în cinci ani - prețul pe metru pătrat al unui apartament cu 2 camere a urcat de la aproximativ 1.150 euro la 2.356 euro, conform datelor actuale.

Accelerarea a fost vizibilă mai ales din toamna lui 2023, alimentată de expansiunea masivă a ansamblurilor rezidențiale noi din zonă și de infrastructura comercială tot mai matură a celui mai populat cartier al Capitalei.

2. Alba Iulia - Decebal - Muncii - zone premium, dar nu imune la accelerare

Spre diferență de Militari, zona Alba Iulia- Decebal - Muncii este deja consacrată, semicentrală, cu prețuri istoric ridicate. Cu toate acestea, creșterea procentuală - de la circa 1.800 euro/mp la 3.282 euro/mp, aproape 82% - arată că zonele premium nu au fost deloc ferite de accelerarea generală a pieței din 2024-2025.

Dimpotrivă, în termeni absoluți, diferența de preț pe metru pătrat aici este cea mai mare dintre toate cele cinci cartiere din top.

3. Unirii - inima istorică a Capitalei, recalibrată de piață

Unirii, una dintre cele mai centrale și mai recognoscibile zone ale orașului, a urcat de la aproximativ 1.600 euro/mp la 2.886 euro/mp, o creștere de circa 80%.

Proximitatea de proiectele de regenerare urbană din zona centrală și cererea constantă pentru locuințe ultracentrale explică parțial acest ritm.

4. Titan - Dristor - confirmarea unui tipar deja observat

Titan - Dristor completează lista cu o creștere de aproximativ 80%, de la 1.150 euro/mp la 2.068 euro/mp - un tipar de evoluție analizat în detaliu separat, care arată aceeași secvență vizibilă în mai multe cartiere din acest top: un platou de doi ani, urmat de o accelerare bruscă începând cu 2024.

5. Aviației - cea mai scumpă zonă din top, dar și una dintre cele mai dinamice

Aviației închide lista, cu o creștere de aproximativ 78%, de la 2.050 euro/mp la 3.645 euro/mp - cel mai ridicat preț pe metru pătrat dintre toate cele cinci cartiere analizate.

Zona de nord a Capitalei, cunoscută pentru proximitatea de zona de afaceri și de aeroport, a confirmat, prin aceste cifre, statutul de segment premium în plină expansiune, nu doar stabil.

Ce au în comun aceste cinci cartiere

Privind lista per ansamblu, observația cea mai interesantă este diversitatea ei. Nu este vorba doar despre cartiere periferice care "recuperează" din urmă, nici doar despre zone premium care își consolidează poziția - topul include ambele tipuri de cartier, semn că accelerarea pieței imobiliare bucureștene din 2024-2025 a fost un fenomen transversal, care a afectat practic toate segmentele de preț, nu unul izolat la o singură categorie de cumpărători.

Ce arată asta pentru restul pieței

Restul cartierelor analizate au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative - în general între 35% și 70% pe parcursul aceleiași perioade - dar niciuna nu a atins ritmul celor cinci zone din top.

Pentru un cumpărător sau investitor, această hartă a creșterii oferă un indiciu important: zonele cu cel mai accelerat ritm de creștere recentă nu sunt neapărat și cele mai ieftine, ci, mai degrabă, cele care au reușit să combine cererea reală cu o ofertă limitată sau cu un val de regenerare/dezvoltare urbană în ultimii ani.

imagine cu telefon cu harta imobiliara pe fundal albastru inchis cu harta Bucurestiului

Metodologie: clasamentul se bazează pe evoluția prețului mediu pe metru pătrat pentru apartamente cu 2 camere, comparând nivelul din noiembrie 2021 cu cel din mai 2026, pe baza datelor agregate din ofertele imobiliare publicate pe Anuntul.ro. Cifrele provin direct din Statisticile Imobiliare ale Anuntul.ro, unde poți consulta evoluția detaliată pentru fiecare zonă a Bucureștiului.

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