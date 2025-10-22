(P) Sudul Bucureștiului – polul noilor investiții imobiliare din capital

Antena Căutare
Dezvoltările imobiliare s-au extins accelerat în ultimele două decenii, dar unele zone din București s-au transformat mai rapid decât altele.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:22 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:23
Sudul orașului, spre exemplu, atrage tot mai multe proiecte, investitori și cumpărători care caută locuințe accesibile, dar bine poziționate.

Ce atrage investițiile spre sudul capitalei?

Unul dintre motivele principale este disponibilitatea terenurilor. În comparație cu nordul Bucureștiului, unde spațiul a fost ocupat aproape integral, sudul păstrează încă zone neexploatate, inclusiv terenuri mari, potrivite pentru dezvoltări rezidențiale cu mai multe blocuri, facilități comune și spații verzi.

Alte motive care contează:

· conectivitatea din ce în ce mai bună cu restul orașului

· prețurile mai accesibile comparativ cu alte sectoare

· proiectele noi vin cu dotări moderne, lifturi, parcări și spații comerciale incluse

Este evident că această zonă a depășit faza de periferie ignorată și a intrat într-un proces continuu de urbanizare controlată, cu planuri pe termen mediu și lung.

Ce zone din sud sunt cel mai căutate?

Unele cartiere au devenit puncte de referință pe harta investițiilor imobiliare, nu doar pentru dezvoltatori, ci și pentru cumpărători care urmăresc raportul calitate-preț. Berceni, Metalurgiei, Apărătorii Patriei, Popești-Leordeni sau Brâncoveanu sunt exemple clare în acest sens.

Mai recent, drumul Jilavei a intrat în atenția celor care caută terenuri pentru construcții rezidențiale sau spații comerciale de proximitate. Dezvoltarea aici este susținută și de accesul relativ ușor către stațiile de metrou și arterele importante.

Ce schimbări s-au produs în infrastructura zonei?

Investițiile imobiliare nu apar izolat, ci împreună cu proiecte de infrastructură rutieră, utilități, educație și transport. În sudul orașului, mai multe artere au fost lărgite, stațiile de metrou existente sunt completate de proiecte noi, iar numărul liniilor STB a crescut pentru a conecta mai bine cartierele dezvoltate recent.

Exemple:

· prelungirea bulevardului Metalurgiei până la Centură

· modernizarea unor intersecții aglomerate din zona Apărătorii Patriei

· investiții private în grădinițe, centre comerciale sau săli de sport

Aceste modificări susțin dinamica pieței și cresc nivelul de interes pentru viitoarele dezvoltări imobiliare.

Cum sunt gândite noile ansambluri rezidențiale?

Noile proiecte nu mai propun blocuri izolate între câmpuri sau fără utilități. În cele mai multe cazuri, dezvoltatorii vin cu planuri complete, care includ:

· clădiri cu regim mic sau mediu de înălțime

· acces auto și pietonal organizat

· locuri de parcare delimitate și spații comune verzi

· magazine sau servicii la parter, pentru confortul rezidenților

Apartamentele au compartimentări moderne, iar proiectele tind să includă mai multe facilități față de blocurile vechi. Se pune accent pe funcționalitate și pe integrarea armonioasă în zonă.

Există cerere reală pentru locuințe noi în sud?

Cererea pentru locuințe în sudul Bucureștiului rămâne constantă și bine alimentată de două categorii principale: familii tinere care caută apartamente de 2–3 camere și investitori interesați de închiriere. Prețurile sunt mai competitive decât în alte zone ale orașului, iar costurile de întreținere pot fi mai mici dacă locuința este într-un bloc recent finalizat.

Un alt factor important este proximitatea față de marile centre comerciale și locurile de muncă din sudul capitalei. O parte tot mai mare din activitățile economice se mută și ele spre aceste zone, ceea ce face mutarea mai justificată.

Care sunt avantajele pentru investitori?

Sudul orașului este atractiv pentru investitori care urmăresc profitabilitatea pe termen mediu. Proiectele demarate în 2023–2025 înregistrează deja vânzări rapide, iar unele dezvoltări sunt epuizate înainte de finalizare. Investitorii analizează mai ales randamentul în cazul închirierii sau revânzării, dar și potențialul de creștere al zonei.

Avantaje reale pentru investiție:

· preț de achiziție redus față de nord

· chirii decente în raport cu investiția inițială

· cerere mare venită din rândul celor care lucrează în zonă

· dezvoltare continuă a infrastructurii, cu efect direct asupra valorii proprietății

Ce perspective are sudul Bucureștiului în următorii ani?

Dacă ritmul actual se menține, se pot contura câteva direcții clare:

· dezvoltarea continuă a cartierelor satelit (Domnești, Popești-Leordeni, Jilava)

· extinderea zonelor rezidențiale către Centura Capitalei

· atragerea de fonduri private și publice pentru proiecte de infrastructură suplimentare

Sudul orașului a devenit un teritoriu activ, cu o piață imobiliară în plină expansiune. Este locul unde poți găsi un apartament nou, accesibil și bine conectat, într-un cartier care se transformă vizibil în bine de la an la an.

