Peste 78.000 de români care și-au plătit anticipat impozitele au primit bonificații. Anunțul ANAF despre suma primită

ANAF a acordat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a taxelor, înregistrând o creștere semnificativă a conformării voluntare și a veniturilor bugetare.

Conform celor mai recente rapoarte, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru peste 78.000 de contribuabili. Sumele au fost acordate celor care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale până la data de 15 aprilie 2026, în cadrul unei măsuri menite să încurajeze conformarea voluntară.

Instituția a publicat un comunicat de presă în care a subliniat că această inițiativă reprezintă un element esențial al procesului de modernizare fiscală. Pentru prima dată, contribuabilii au avut la dispoziție formularul de declarație unică precompletată, o măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și la scurtarea timpului necesar completării și depunerii documentelor fiscale.

Introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului contribuabililor. Potrivit datelor oficiale, s-au înregistrat evoluții importante în ceea ce privește conformarea voluntară, tot mai mulți români alegând să își achite obligațiile înainte de termen pentru a beneficia de stimulentele oferite.

Astfel, peste 400.000 de contribuabili au depus în acest an declarația unică, ceea ce reprezintă o creștere de peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre aceștia, peste 70.000 au beneficiat efectiv de bonificația pentru plata anticipată. Valoarea totală a bonificațiilor acordate s-a ridicat la 43,5 milioane de lei, în timp ce încasările la buget au crescut cu aproximativ 2,12 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Reprezentanții ANAF susțin că aceste rezultate reflectă eficiența măsurilor adoptate și arată că digitalizarea și simplificarea procedurilor fiscale pot genera efecte pozitive atât pentru contribuabili, cât și pentru bugetul de stat. În plus, utilizarea declarației precompletate reduce riscul de erori și facilitează interacțiunea dintre cetățeni și administrația fiscală.

„Aceste evoluții confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătățirea conformării voluntare și la creșterea veniturilor bugetare. ANAF își reafirmă angajamentul de a continua procesul de modernizare fiscală, prin reducerea birocrației, creșterea predictibilității și consolidarea unui parteneriat funcțional între administrația fiscală și contribuabili, bazat pe încredere și eficiență administrativă”, se arată în comunicatul citat de Antena 3 CNN.

Pe termen mediu, autoritățile își propun extinderea acestor măsuri și îmbunătățirea serviciilor digitale, astfel încât relația dintre stat și contribuabili să devină mai simplă, mai rapidă și mai transparentă.