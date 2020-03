Romgaz ”nu mai consideră oportună” achiziţia a 20% din compania greacă Gastrade în contextul economic actual

În afară de Romgaz, operatorul grec de transport gaze DEPA şi cel bulgar Bulgartransgaz ar urma să achiziţioneze participaţii de 20% în proiect de la acţionarul fondator al Gastrade, Eleni-Asimina Copelouzos. Gaslog Cyprus Investment Ltd, o filială care aparţine 100% companiei Gaslog Ltd ce este listată la bursa de la New York, urma să aibă o participaţie de 20%.

Romgaz a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri estimată de 5,08 miliarde lei, în creştere cu 1,52%, de la 5 miliarde lei în 2018, în timp ce producţia de gaze naturale a fost de 5,27 miliarde metri cubi, cu 56,4 milioane mc mai mică decat producţia realizată în anul anterior (-1,06%).

De asemenea, profitul net preliminat pentru anul 2019 s-a ridicat la 1,43 miliarde lei, în creştere cu 4,55% comparativ cu 2018, când a fost de 1,37 miliarde lei.

Romgaz desfăşoară operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare în opt perimetre pe teritoriul României şi are ca obiectiv principal continuarea lucrărilor de explorare pentru identificarea de noi resurse de hidrocarburi.

Romgaz are o capitalizare de 10,21 miliarde lei şi este controlată de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.