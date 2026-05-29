Când iau vacanță elevii de clasa a VIII-a și a XII-a în 2026. Vacanța de vară 2026 începe mai devreme pentru mii de elevi

Vacanța de vară 2026 începe mai devreme pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a. Află când se termină cursurile și care este calendarul examenelor naționale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 15:49 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 15:54
Vacanța de vară 2026 începe mai devreme pentru mii de elevi. Calendarul oficial al anului școlar

Vacanța de vară 2026 se apropie, iar pentru mii de elevi aceasta va începe mai devreme decât pentru colegii lor. Elevii care susțin examenele naționale vor intra în vacanță înaintea celorlalți, potrivit calendarului oficial al anului școlar 2025-2026 publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Programul este diferit pentru elevii din clasele terminale, respectiv a VIII-a și a XII-a, pentru a le oferi mai mult timp de pregătire pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Când intră în vacanță elevii de clasa a VIII-a

Conform calendarului oficial, elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile vineri, 12 iunie 2026. Din acel moment începe vacanța de vară pentru ei, urmând apoi perioada examenelor de Evaluare Națională.

Înscrierile pentru examen vor avea loc în perioada 8-12 iunie 2026, iar prima probă scrisă este programată pe 22 iunie 2026. Elevii vor susține mai întâi proba la Limba și literatura română, urmată de proba la Matematică și, acolo unde este cazul, de examenul la limba maternă.

Ministerul Educației a decis ca elevii din anii terminali să termine mai devreme cursurile pentru a avea timp suficient să se pregătească pentru unul dintre cele mai importante examene din parcursul lor școlar.

Când iau vacanță elevii de clasa a XII-a

Elevii claselor a XII-a zi, precum și cei din clasa a XIII-a seral sau cu frecvență redusă, vor termina cursurile chiar mai devreme. Ultima zi de școală pentru aceștia va fi 5 iunie 2026.

Aceștia vor intra în vacanță pentru a se putea pregăti pentru examenul de Bacalaureat 2026. Primele probe de competențe sunt programate să înceapă din 8 iunie 2026, iar probele scrise vor avea loc la finalul lunii iunie.

Perioada suplimentară de pregătire este considerată esențială pentru elevii care susțin examenul maturității, având în vedere importanța rezultatelor pentru admiterea la facultate sau pentru angajare.

Când începe vacanța de vară pentru ceilalți elevi

Elevii care nu se află în ani terminali vor intra în vacanța de vară la finalul cursurilor programate pentru vineri, 19 iunie 2026.

Pentru cei mai mulți elevi din România, vacanța de vară începe oficial pe 20 iunie 2026 și se va desfășura până pe 6 septembrie 2026, când este programat începutul noului an școlar 2026-2027.

Astfel, elevii vor avea aproape trei luni de vacanță înainte de revenirea în bănci, în toamna anului viitor.

