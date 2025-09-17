Un cuplu aflat în Veneția a primit o amendă colosală și a fost expulzat. Ce au putut face tinerii | VIDEO

Doi tineri au fost amendați în Veneția. Gestul lor a venit și cu o încheiere a vacanței mult mai devreme.

O româncă, în vârstă de 25 de ani, și iubitul ei britanic, în vârstă de 35 de ani, au primit o amendă colosală după ce au făcut un lucru interzis în Veneția.

Ce au putut face tinerii în Canal Grande din Veneția. De ce au fost expulzați

Un cuplu și-a scurtat vacanța în Veneția după ce a fost amendat de autorități. Românca și iubitul ei au fost surprinși înotând în Canal Grande din Veneția.

Gondolierii i-au văzut pe cei doi și au chemat Poliția. Cei doi tineri au fost amendați cu 450 de euro fiecare, deoarece înotul în canalele din Veneția este interzis, fiind obiectiv de patrimoniu cultural, dar și din cauza traficului aglomerat de bărci, precum și poluarea apei.

Cei doi și-au scurtat vacanța la Veneția, plecând în aceeași zi în care au sosit, pe 11 septembrie 2025. Autoritățile i-au expulzat în urma gestului făcut pentru 48 de ore. Ei s-au întors în Marea Britanie mai devreme decât se așteptau.

Identitatea celor doi nu a fost făcută publică. Aceștia înotau în apropierea podului Accademia, aproape de Piazza San Marco.

„Mulțumesc gondolierilor pentru cooperarea și raportarea promptă. Veneția trebuie apărată de cei care nu o respectă: protejarea orașului înseamnă asigurarea unui comportament civilizat pentru locuitorii și vizitatorii care îl experimentează cu decență”, a declarat consilierul pentru securitate al Veneției, Elisabetta Pesce, potrivit CNN.

Peste 1100 de ordine de expulzare au fost emise în Veneția de la începutul anului 2025, pentru incidente legate de distrugere și comportament necivilizat. Dintre acestea, aproximativ 10 au fost emise pentru înot.