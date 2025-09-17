Antena Căutare
Home Lifestyle Travel Un cuplu aflat în Veneția a primit o amendă colosală și a fost expulzat. Ce au putut face tinerii | VIDEO

Un cuplu aflat în Veneția a primit o amendă colosală și a fost expulzat. Ce au putut face tinerii | VIDEO

Doi tineri au fost amendați în Veneția. Gestul lor a venit și cu o încheiere a vacanței mult mai devreme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 13:11 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 13:11

O româncă, în vârstă de 25 de ani, și iubitul ei britanic, în vârstă de 35 de ani, au primit o amendă colosală după ce au făcut un lucru interzis în Veneția.

Citește și: Sculptură de 30.000 de euro, deteriorată de o fetiță. Ce au decis reprezentanții galeriei

Ce au putut face tinerii în Canal Grande din Veneția. De ce au fost expulzați

Un cuplu și-a scurtat vacanța în Veneția după ce a fost amendat de autorități. Românca și iubitul ei au fost surprinși înotând în Canal Grande din Veneția.

Citește și: Cine este singurul fotograf român acreditat la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A reprezentat România pe plan internațional

Gondolierii i-au văzut pe cei doi și au chemat Poliția. Cei doi tineri au fost amendați cu 450 de euro fiecare, deoarece înotul în canalele din Veneția este interzis, fiind obiectiv de patrimoniu cultural, dar și din cauza traficului aglomerat de bărci, precum și poluarea apei.

Citește și: Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film

Cei doi și-au scurtat vacanța la Veneția, plecând în aceeași zi în care au sosit, pe 11 septembrie 2025. Autoritățile i-au expulzat în urma gestului făcut pentru 48 de ore. Ei s-au întors în Marea Britanie mai devreme decât se așteptau.

Identitatea celor doi nu a fost făcută publică. Aceștia înotau în apropierea podului Accademia, aproape de Piazza San Marco.

Citește și: Ce trebuie să știe turiștii care plănuiesc să călătorească în Italia. Regulile ciudate care le-ar putea aduce amenzi usturătoare

„Mulțumesc gondolierilor pentru cooperarea și raportarea promptă. Veneția trebuie apărată de cei care nu o respectă: protejarea orașului înseamnă asigurarea unui comportament civilizat pentru locuitorii și vizitatorii care îl experimentează cu decență”, a declarat consilierul pentru securitate al Veneției, Elisabetta Pesce, potrivit CNN.

Citește și: Jeff Bezos și Lauren Sánchez, „nunta secolului” la Veneția. Ce staruri internaționale celebre sunt așteptate la marele eveniment

gondolier pe canalele din venetia
+14
Mai multe fotografii

Peste 1100 de ordine de expulzare au fost emise în Veneția de la începutul anului 2025, pentru incidente legate de distrugere și comportament necivilizat. Dintre acestea, aproximativ 10 au fost emise pentru înot.

Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
(P) Când „nu mi se poate întâmpla mie” devine realitate: De ce asigurarea face diferența
(P) Când „nu mi se poate întâmpla mie” devine realitate: De ce asigurarea face diferența
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Pățania unei românce a stârnit controverse în online. Prin ce a trecut la un hotel de 5 stele: „Ce dovezi aveți”
Pățania unei românce a stârnit controverse în online. Prin ce a trecut la un hotel de 5 stele: „Ce dovezi...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x