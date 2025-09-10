Timpul petrecut în fața ecranelor poate fi benefic sau dăunător pentru copii: depinde de conținutul pe care îl folosesc

Cum afectează ecranele dezvoltarea copiilor mici? Studiile arată că impactul nu ține doar de timpul petrecut în fața lor, ci și de conținutul vizionat și context. Află ce spun experții, care sunt riscurile reale și cum poate tehnologia deveni un aliat în educația și dezvoltarea copilului.

Fetiță se uită la televizor. Timpul petrecut în fața ecranelor poate fi benefic sau dăunător pentru copiii mici: totul depinde de conținutul și contextul în care îl folosesc | Shutterstock

Ecranele nu sunt nici bune, nici rele în sine. Diferența o fac implicarea adulților, calitatea conținutului și echilibrul între mediul digital și experiențele din viața reală. Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor, dar și asupra oportunităților pe care le oferă tehnologia atunci când este folosită corect.

Într-o lume dominată de tehnologie, copiii ajung în contact cu ecranele încă din primii ani de viață. De la desene animate pe tabletă, la jocuri interactive pe telefon sau la videoclipuri pe YouTube, mediul digital este prezent peste tot. Întrebarea care frământă părinții este: cât timp și în ce fel este sănătos ca cei mici să folosească aceste dispozitive? Răspunsul nu este simplu. Cercetările recente arată că nu durata este factorul decisiv, ci conținutul, contextul și implicarea adulților.

În ultimii ani, telefoanele, tabletele și televizoarele au devenit parte din viața de zi cu zi a familiilor. Copiii se nasc practic într-o lume digitală, iar părinții se confruntă cu întrebarea: cât timp este „prea mult” și cum putem folosi tehnologia în mod sănătos?

Multe asociații de pediatrie recomandă limitarea expunerii, mai ales la copiii sub cinci ani. Cu toate acestea, studiile arată că situația nu este atât de simplă. Impactul timpului petrecut în fața ecranelor nu depinde doar de numărul de minute sau ore, ci mai ales de conținutul vizionat și contextul în care este folosit.

Articolul continuă după reclamă

Efectele fizice ale expunerii excesive

Utilizarea prelungită a ecranelor poate provoca disconfort și probleme de vedere la copii. Printre cele mai frecvente efecte se numără oboseala oculară, uscăciunea ochilor și miopia. Aceste simptome apar adesea atunci când privirea este fixată prea mult timp pe un ecran mic, fără pauze.

În plus, ecranele nu pot înlocui experiențele esențiale pentru dezvoltarea copilului. Jocul liber, mișcarea în aer liber, interacțiunea directă cu alți copii și contactul cu natura sunt vitale. Când aceste activități sunt înlocuite cu ore întregi de vizionare pasivă, crește riscul de obezitate, probleme de coordonare și întârzieri în dezvoltarea unor abilități cognitive.

Impactul asupra dezvoltării psihologice și cognitive

Dincolo de efectele asupra corpului, timpul petrecut în fața ecranelor influențează și creierul copiilor. Cercetările arată că funcții precum atenția, înțelegerea limbajului și reglarea emoțiilor pot fi afectate de modul în care este folosită tehnologia.

Un studiu amplu, bazat pe analiza a 102 cercetări realizate pe copii sub trei ani, a arătat că nu doar durata este importantă. Condițiile și contextul fac diferența. Dacă un adult este prezent, discută cu copilul și comentează imaginile, informația este mai bine asimilată. În schimb, expunerea pasivă, fără ghidaj, poate duce la scăderea capacității de concentrare.

Un alt aspect îngrijorător este ecranul de fundal, adică situațiile în care televizorul sau tableta rămân pornite în timp ce copilul se joacă. Chiar dacă nu privește direct, zgomotele și imaginile perturbă atenția și reduc calitatea jocului.

CITEȘTE ȘI: La ce vârstă ar trebui să încetezi să mai verifici telefonul copilului tău?​

Conținutul nepotrivit este adevăratul pericol

Nu orice material digital este dăunător, însă conținutul inadecvat vârstei poate avea efecte serioase. Copiii expuși devreme la imagini și mesaje neadaptate pot dezvolta probleme de atenție, dificultăți în controlul comportamentului și întârzieri în achiziția limbajului.

De exemplu, studiile au observat că utilizarea intensă și necontrolată a televizoarelor, telefoanelor și tabletelor în jurul vârstei de trei ani este asociată cu o activitate redusă în cortexul prefrontal, zona responsabilă de planificare, autocontrol și luarea deciziilor.

Cercetările arată și alte efecte: copiii care privesc mult televizor la vârsta de doi ani au, la trei ani, performanțe mai slabe în ceea ce privește funcțiile executive. Expunerea pasivă la platforme precum YouTube, între doi și trei ani, este corelată cu un nivel mai scăzut al dezvoltării limbajului, din cauza reducerii interacțiunii cu adulții.

Pe termen mai lung, vizionarea excesivă poate fi legată de hiperactivitate, rezultate mai slabe la matematică și vocabular, precum și de un risc triplat de întârziere în vorbire în primii patru ani de viață.

Atunci când tehnologia este folosită corect există beneficii

Partea bună este că ecranele pot aduce și beneficii, mai ales când conținutul este adaptat vârstei și folosit în mod interactiv.

Programele digitale concepute special pentru copiii de 4–6 ani pot îmbunătăți atenția, memoria de lucru și chiar inteligența. În cazul materialelor educaționale, o narațiune bogată și imagini clare pot stimula înțelegerea conceptelor numerice, spațiale și a vocabularului la preșcolari.

În familiile vulnerabile, tehnologia poate fi un sprijin real: anumite aplicații și jocuri interactive stimulează autoreglarea emoțională și memoria de lucru. La copiii cu tulburări din spectrul autist, intervențiile digitale pot îmbunătăți atenția și interacțiunea socială, concluzie confirmată de un studiu din 2017.

Totuși, dovezile cele mai solide privind efectele pozitive apar la copiii de peste șase ani, când abilitățile dobândite în aplicații se transferă mai ușor în viața de zi cu zi.

Tehnologia și jocul activ

Un alt mit care merită demontat este că ecranele îi fac pe copii complet sedentari. În realitate, unele tehnologii sunt create pentru a încuraja mișcarea. Există mingi care înregistrează loviturile, leagăne cu senzori care oferă „premii virtuale” și jocuri care folosesc GPS-ul și realitatea augmentată pentru a stimula explorarea.

O analiză recentă pe copii între 4 și 12 ani a arătat că, atunci când este integrată în mod inteligent în jocul fizic și social, tehnologia poate susține mișcarea, curiozitatea și socializarea. Secretul este ca aceste instrumente să fie concepute cu scopuri educaționale și interactive clare.

Ce recomandă experții

Organismele medicale internaționale au emis ghiduri clare:

Academia Americană de Pediatrie recomandă evitarea completă a ecranelor pentru copiii sub 18 luni (cu excepția apelurilor video). Între 18 și 24 de luni, părinții pot introduce conținut de calitate, dar doar împreună cu copilul. Pentru vârsta 2–5 ani, limita este de maximum o oră pe zi de conținut educațional.

Organizația Mondială a Sănătății sugerează cel mult o oră pe zi pentru copiii între 2 și 4 ani și două ore pe zi pentru cei între 5 și 17 ani.

Ambele instituții subliniază importanța folosirii ecranelor ca instrument educativ, nu ca modalitate de a „ține copilul ocupat”, precum și evitarea expunerii înainte de culcare.

Ecranele: prieten sau dușman?

A spune că „ecranele sunt rele” este o exagerare. Ar fi ca și cum am declara că hârtia este dăunătoare doar pentru că unele cărți au conținut nepotrivit. Nu suportul este problema, ci calitatea materialului și modul în care este utilizat.

Provocarea reală pentru părinți și educatori este să găsească un echilibru. Tehnologia trebuie să completeze, nu să înlocuiască, experiențele fundamentale ale copilăriei: jocul liber, interacțiunea directă cu oamenii și contactul cu lumea reală.

CITEȘTE ȘI: Cum afectează telefoanele, tablete și calculatoarele dezvoltarea copiilor. Probleme în funcție de vârstă