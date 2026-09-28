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(P) Acces gratuit la cărți, prin împrumut, pentru elevi. Fundația Îmi Pasă extinde programul „Bookster în Școli”

Acces gratuit la cărți, prin împrumut, pentru mai mult de 150.000 de elevi. Fundația Îmi Pasă extinde programul „Bookster în Școli” în șase noi județe.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 15:28 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 15:34
Acces gratuit la cărți, prin împrumut, pentru mai mult de 150.000 de elevi. Fundația Îmi Pasă extinde programul „Bookster în Școli” în șase noi județe
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Misiunea Fundației este ca până în 2033, elevii și profesorii din toate școlile publice să poată împrumuta cărți în mod gratuit, ușor și adaptat generațiilor digitale.

București, 22 septembrie 2026

Fundația Îmi Pasă extinde programul „Bookster în Școli” în școli din șase noi județe, ajungând la peste 150.000 de elevi și profesori din peste 800 de unități de învățământ.

Școli din județele Iași, Tulcea, Brașov, Prahova, Hunedoara și Dolj se alătură astfel programului început în județul Alba, program național care își propune ca, până în 2033, să se extindă în toată țara și să ofere acces gratuit, ușor și modern la împrumut de carte tuturor elevilor și profesorilor din școlile publice din România.

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Acces gratuit la cărți, prin împrumut, pentru mai mult de 150.000 de elevi

Astăzi, accesul la lectură arată diferit pentru fiecare școală și elev. În România, doar una din zece școli primare este dotată cu bibliotecă și sub 30% dintre unitățile de învățământ secundar dispun de o bibliotecă. De aceea Fundația Îmi Pasă, prin proiectul „Bookster în Școli”, a ales să facă lectura accesibilă și gratuită pentru elevi și profesori din toate ciclurile de învățământ, indiferent de situația lor socio-economică.

Un copil nu are nevoie doar să audă cât de importantă este lectura, ci să găsească, la momentul potrivit, cartea care îi trezește curiozitatea. Ne-am propus un obiectiv ambițios, însă avem încredere în puterea cărților de a educa și de aceea ne găsim resurse, în fiecare zi, pentru a mai avansa încă un pic. Ne bucurăm că în jurul misiunii Fundației se formează un ecosistem tot mai mare de parteneri, care ne ajută să ajungem mai aproape de copii și profesori”, a declarat Marina Roșu, Președintele Fundației Îmi Pasă

Am văzut din postura de inspector școlar județean cât de mare e decalajul dintre școlile care au acces la resurse și cele care nu au, un decalaj care se vede în performanțele elevilor, dar și în atitudinea lor față de carte. Accesul la lectură nu poate depinde de codul poștal al adresei copilului. De aceea, mă bucur că inspectoratele școlare județene s-au arătat deschise a fi parteneri activi în extinderea programului Bookster în Școli. Pentru că noi și ei știm unde e cea mai mare nevoie și putem fi puntea prin care această inițiativă ajunge la elevii care altfel nu ar avea nicio șansă să descopere că există o carte scrisă pentru ei”, a adăugat Luciana Antoci, consilier de stat pe probleme de educație, Cancelaria Prim-Ministrului

Cum funcționează

Profesorii își creează un cont la Bookster și fac împrumuturi pentru ei și elevii din clasele lor. Livrările de cărți fizice se fac săptămânal, direct în școli, iar exemplarele citite sunt preluate la schimb. Profesorii și elevii pot alege din mii de resurse: cărți fizice, cărți sau rezumate audio, articole și materiale video.

Programul a început la finalul anului 2024 printr-un proiect pilot în 6 școli din județul Alba, cu susținerea partenerului cofondator Star Assembly, a Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba și a Inspectoratului Școlar Județean Alba. În martie 2025, proiectul s-a extins la toate școlile din județ: peste 28.000 de elevi și 4.000 de profesori din Alba au primit acces gratuit la împrumut de carte.

Astăzi, programul se desfășoară în parteneriat cu ONG-uri precum Teach for Romania, Narada, Toți Copiii Citesc, Fundația Hațegan și alături de partenerii Star Assembly, McDonald’s, DIGI România, Asociația Oxygen, ZF Lifetec, SanoVita și SAMEDAY. Lista companiilor și instituțiilor care susțin proiectul este în creștere continuă.

Despre Fundația Îmi Pasă

Înființată în 2005, Fundația Îmi Pasă facilitează accesul la cultură și educație pentru comunitățile vulnerabile și pentru tinerii și copiii cu potențial deosebit. Parte a grupului OCTRA Holding, Fundația a sprijinit de-a lungul timpului organizații precum Fundația Regina Maria, Asociația MAME, Asociația Autism Europa, Asociația INACO, Asociația Mâini Întinse, Asociația Zâmbetul Îngerilor. În această perioadă principalele proiecte ale Fundației sunt „Bookster în Școli” și „Magia unei biblioteci”.

Companiile care vor să se implice în dezvoltarea programului și școlile care își doresc să fie parte din “Bookster în școli” pot să contacteze Fundația la adresa: [email protected]

Despre Bookster

Bookster este serviciul prin care poți împrumuta mii de cărți și resurse educaționale: titluri de dezvoltare personală, profesională, beletristică sau hobby-uri, audiobookuri și articole. Comunitatea Bookster a ajuns la 1.500 de companii partenere și 200.000 de abonați.

Companiile care vor să ofere Bookster angajaților lor sunt invitate să trimită un mesaj la: [email protected]

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