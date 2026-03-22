Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică și istorie

Elevii de liceu se pregătesc pentru o etapă importantă din viața lor. Simularea la Bacalaureat 2026 este tot mai aproape.

Simulare Bacalaureat 2026

Pentru elevii de clasa a XII-a, emoțiile cresc pe măsură ce se apropie momentul cel mare.

Modele simulare matematică

Modelele de subiecte la matematică devin un reper important în perioada de pregătire. Subiectele sunt publicate în fiecare an de Ministerul Educației. Acestea reproduc structura probei scrise și oferă o imagine clară asupra cerințelor de evaluare.

Variantele au scopul de a-i ajuta pe elevii de liceu să-și facă o imagine mult mai clară asupra modului în care ar putea arăta subiectele. Ele au caracter pur orientativ și testează nivelul de înțelegere a noțiunilor teoretice, dar și capacitatea elevilor de a le aplica în rezolvarea exercițiilor.

Modelele sunt disponibile pentru fiecare profil și sunt, de cele mai multe ori, însoțite de bareme de corectare. Acestea le permit elevilor să-și verifice singuri nivelul de pregătire și să-și facă o imagine mai clară asupra modului în care ar putea arăta simulările care bat la ușă.

Cum sunt structurate subiectele

Modelele de subiecte pentru simulare sunt elaborate în conformitate cu programa școlară. Ele diferă în funcție de profilul urmat de elevi: matematică-informatică, științele naturii, pedagogic și tehnologic.

Lucrarea este împărțită în trei subiecte principale. Subiectul I prezintă exerciții de bază, menite să verifice noțiunile fundamentale. Subiectul al II-lea presupune probleme de dificultate medie, axate cel mai adesea pe calcule și aplicarea formulelor. Subiectul al III-lea conține cerințe mai complexe, care presupun raționament matematic și demonstrații.

Subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru pentru rezolvarea lor este de trei ore. Mai jos găsești și modele de subiecte, dar și baremul de corectare.

Proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie

În cadrul examenului de Bacalaureat, proba obligatorie a profilului diferă în funcție de specializarea elevilor. Proba la matematică este susținută de elevii de profil real, filiera tehnologică și unele specializări vocaționale, precum profilul militar sau tehnic.

Proba la istorie este obligatorie pentru elevii de profil umanist și pentru majoritatea specializărilor vocaționale, precum pedagogic sau artistic.

Modele de subiecte la istorie

În cadrul examenului de bacalaureat, istoria reprezintă proba obligatorie pentru elevii cu profil umanist, dar și pentru majoritatea specializărilor vocaționale.

Lucrarea este împărțită în trei subiecte, menite să evalueze competențe diferite ale elevilor. Primul subiect valorează 30 de puncte și are la bază două surse istorice. Elevii trebuie să răspundă la cerințe punctuale, precum identificarea unor informații din text, menționarea unor personalități sau evenimente, stabilirea relațiilor de cauzalitate, formularea unor asemănări sau prezentarea unor fapte istorice.

Subiectul al doilea valorează, de asemenea, 30 de puncte și presupune analiza unei singure surse istorice. Cerințele vizează extragerea de informații, formularea unui punct de vedere susținut cu argumente din text, plasarea evenimentelor într-un context istoric și realizarea unei argumentări pe baza unui fapt istoric.

Subiectul al treilea valorează 30 de puncte și constă în redactarea unui eseu structurat de aproximativ două pagini, pe o temă dată. Elevii trebuie să respecte cerințele formulate și să folosească un limbaj istoric adecvat.