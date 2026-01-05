După Venezuela, Donald Trump amenință o nouă țară: „Dacă încep să omoare oameni, cred că vor fi loviţi dur de SUA"

Donald Trump a lansat un avertisment la adresa Iranului, în contextul protestelor din republica islamică. Președintele american amenință că Iranul va fi lovit dur de SUA dacă autoritățile iraniene vor recurge la violență împotriva manifestanților.

După Venezuela, președintele SUA amenință o nouă țară: Iran. „Urmărim acest lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite", a ameninţat duminică, la bordul Air Force One, Donald Trump.

Citește și: Cine este Delcy Rodriguez, liderul interimar al Venezuelei. Cum se raportează la SUA

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Donald Trump amenință Iranul, în contextul protestelor care zguduie republica islamică

Articolul continuă după reclamă

Protestele au început pe 28 decembrie, la Teheran, din motive economice, dar au căpătat rapid și o dimensiune politică. Cel puţin 19 protestatari au fost ucişi în timpul protestelor recente, a relatat duminică organizaţia Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, notează observatornews.ro.

Potrivit BBC, sâmbătă, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, referindu-se la proteste, a afirmat că "huliganii trebuie puși la punct".

Ali Khamenei a declarat că protestul inițial al comercianților, legat de prăbușirea cursului de schimb valutar, a fost „legitim", însă a susținut că persoane "provocate de dușmani" profită de situație pentru a scanda lozinci împotriva guvernului.

Protestele s-au extins în mai multe localități, fiind raportate confruntări violente între forțele de securitate și manifestanți.

După intervenția în Venezuela și capturarea lui Nicoles Maduro, Donald Trump și-a ironizat un aliat NATO, reiterând dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.

"Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara. Președintele american a ironizat Danemarca spunând: „Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini. Este adevărat".

Citește și: Donald Trump a anunțat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Care e motivul

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro